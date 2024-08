(Paris) « J’entends que tu viens du Québec… Vive le Québec libre ! »

Hilare, Yazan Al Bawwab était fier de son effet. Le nageur palestinien riait moins une demi-heure plus tôt à la piscine du Paris La Défense Arena.

Une bonne vingtaine de journalistes s’étaient agglutinés au début de la zone mixte pour ne pas rater son passage après sa série du 100 m dos, sa seule épreuve aux Jeux olympiques de Paris. Impossible de le rater avec le petit drapeau de son État collé sur la poitrine.

En réalité, c’est plutôt lui qui nous attendait de pied ferme, pour ainsi dire.

« Je suis curieux de savoir si vous m’avez regardé nager, a sifflé le jeune homme de 24 ans. J’ai fini troisième ? Quel était mon temps ? »

Une collègue avait noté son chrono : 58,26 s, soit le 43e sur 46 inscrits.

« Eh voilà, une journaliste sur dix ! Qu’est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que tout le monde se fout de ma natation. C’est une insulte pour un nageur. »

PHOTO SIMON DROUIN, LA PRESSE Yazan Al Bawwab avec le drapeau palestinien sur la poitrine.

Al Bawwab savait bien que tout le monde voulait plutôt connaître son avis sur la présence de huit athlètes palestiniens aux Jeux de Paris dans le contexte de la guerre menée par Israël à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre. Le raid-surprise du Hamas a fait environ 1200 morts et 240 otages en Israël, majoritairement des civils. La réplique tous azimuts de l’État hébreu a tué près de 40 000 civils à Gaza, dont 400 athlètes, selon le Comité olympique palestinien, qui est reconnu par le CIO.

Al Bawwab a raconté que son colocataire aux Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine, à l’automne 2023, avait perdu la vie.

« Mon camarade de chambre, a-t-il insisté. Je ne parle pas d’un type que j’ai connu il y a longtemps. J’ai passé 10 ou 12 jours avec lui, il était coach, il est devenu un ami. On échangeait par vidéo, il était fier de moi. Nous avons aussi un coureur qui maintenant publie des photos avec les jambes tout enrubannées, alors qu’il est en train d’essayer de manger du riz. Qu’attendez-vous de moi ? Que voulez-vous que je fasse ? Je suis un être humain, non ? »

Le nageur a raconté l’histoire de l’haltérophile Mohammed Hamada, 13e à Tokyo, mais qui n’a pas pu se qualifier pour Paris parce qu’il a perdu 20 kg, faute de nourriture.

Ces circonstances sont malheureuses. Encore une fois, en tant qu’athlète palestinien, c’est le genre de choses dont je dois parler. Je parle de personnes qui se font tuer et non de ma natation. Yazan Al Bawwab

Al Bawwab était un peu fâché, mais il avait envie de parler. Il a déposé son équipement, pris une gorgée d’eau et raconté son parcours. Une bénévole tenait un micro sous sa bouche pour que tous puissent entendre.

Fils de réfugiés palestiniens, il est né en Arabie saoudite et a grandi à Dubaï, où il tient avec son père une entreprise de meubles italiens comptant plusieurs employés. Il a pris part au 100 m libre aux Jeux de Tokyo.

« Mon père m’a fait comprendre que si tu ne deviens pas fort toi-même, personne ne te donnera cette force. C’est notre réalité. Si nous ne sommes pas des Palestiniens forts, si tu n’es pas un olympien, si tu n’es pas un entrepreneur, si tu n’es pas un ingénieur, si tu n’es pas un médecin, le monde va t’écraser. »

Yazan Al Bawwab dit avoir reçu des commentaires « à 95 % positifs » depuis son arrivée à Paris.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AGENCE FRANCE-PRESSE Yazan Al Bawwab au départ du 100 m dos, le 28 juillet

« Soit les gens aiment la Palestine, soit ils la détestent complètement. Il n’y a pas vraiment de juste milieu. Mais nous avons beaucoup de soutien. Et ça me rend fier d’être palestinien.

« Beaucoup de gens ne veulent pas que nous soyons là, ils ne veulent pas voir le drapeau. Ils ne veulent pas entendre le nom de mon pays. Ils ne veulent pas que j’existe. Ils veulent que je parte. Mais je suis là, très fier de lever mon drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. [… ] Nous ne sommes même pas reconnus ici dans ce pays. C’est donc un honneur. »

* * *

Et le Québec dans tout ça ? C’est Javier Acevedo, vétéran de l’équipe canadienne, qui m’a mis la puce à oreille : « Le Palestinien ? Je pense qu’il vit à Ottawa, il nage pour Carleton. Je lui ai parlé quelques fois. »

Al Bawwab a souri quand je lui ai demandé : « J’ai étudié à l’Université Carleton et j’ai nagé pour Pierre Lafontaine, qui est entraîneur pour la Chine ici. Il est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici et que j’espère avoir du succès en natation. Je ne suis pas si bon. »

L’étudiant-nageur a passé sept ans à Ottawa, décrochant un baccalauréat en génie mécanique et aérospatial. « J’étais jeune, immature, je ratais des entraînements, a-t-il raconté. J’ai été expulsé de l’équipe à un certain moment. »

Il s’était présenté à Lafontaine lors d’une Coupe du monde au Qatar en 2019. Nommé entraîneur-chef à Carleton l’année suivante, l’ancien directeur général de Natation Canada a appris qu’Al Bawwab était suspendu. Il a décidé de le réintégrer à condition qu’il respecte une série de 10 conditions et qu’il s’excuse à ses coéquipiers.

« Les gens ne sont pas parfaits, mais j’ai dit : peut-être qu’on peut l’aider à être meilleur », a raconté Lafontaine, qui a mené la brasseuse Tang Qianting à une médaille d’argent au 100 m brasse à Paris. « L’équipe n’était pas très bonne et j’avais besoin de son leadership. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’entraîneur de natation Pierre Lafontaine à Paris accompagnant l’équipe chinoise

Le Montréalais de 67 ans ne l’a jamais regretté. « Je l’ai pris sous mon aile, comme M. George Gate l’avait fait pour moi à mes débuts à Pointe-Claire. Je lui parlais comme son père, pas comme son coach. Yazan a de bonnes idées. Il est vraiment mobilisateur et il n’a pas peur de parler aux gens. »

Grâce à un système de pointage, le Palestinien a notamment trouvé une façon d’intégrer pleinement à ceux de l’équipe les résultats du nageur paralympique qui s’ajoute à chaque équipe universitaire lors des compétitions en Ontario. Il est impliqué dans le programme des Jeunes leaders du CIO et tentera de se faire élire à la commission des athlètes à la fin des Jeux de Paris. Il a également mis sur pied le projet SwimHope Palestine visant à donner accès à des cours de natation à des réfugiés palestiniens.

« J’essaie de trouver des piscines, d’enseigner aux gens à nager et de former des enseignants et des moniteurs, a-t-il expliqué. Mais il y a une guerre en cours. Que pouvez-vous faire quand il y a une guerre ? Vous ne pouvez pas parler aux gens. Le gars avec qui j’étais en contact a été tué. »

Après son passage à Carleton, Al Bawwab a déménagé de l’autre côté de la rue à Swim Ottawa, où Lafontaine était aussi l’entraîneur. Il a joué le rôle de grand frère auprès des plus jeunes. Quand le Québécois a accepté une offre de la Chine, au printemps 2022, le Palestinien lui a dit à la blague : « C’est ça, tu me laisses tomber ! »

Les deux hommes sont restés en contact. Lafontaine lui a envoyé des exercices à faire pendant qu’il se préparait pour les Jeux à Dubaï, où il travaille à temps plein avec son père. C’est également lui qui a pris ses temps de passage à Paris.

« C’est tellement, tellement un bon gars, l’a vanté Lafontaine. Il n’a pas une once de méchanceté en lui. Au point où je dois parfois lui dire de se concentrer sur une chose à la fois. Il a tendance à s’éparpiller. »

* * *

Lafontaine m’a révélé le secret de la capacité d’Al Bawwab de citer le général de Gaulle en français : il est sorti avec une Québécoise durant son séjour de sept ans à Ottawa.

« J’aime découvrir différentes cultures », a précisé le nageur, qui poursuit une maîtrise en gestion du sport à l’Université de Londres. « Mais j’ai toujours voulu dire que je suis canadien. J’adore les Canadiens. Je les adore ! Les Québécois, en particulier, parce qu’ils sont à moitié comme des Européens et à moitié comme des Américains. »

PHOTO CLODAGH KILCOYNE, REUTERS Yazan Al Bawwab

Al Bawwab savait qu’il aurait à répondre à des questions politiques à sa sortie du bassin. Il se savait sur un terrain glissant dans le contexte olympique. Il a assuré qu’il aurait été prêt à se mesurer à un nageur israélien dans la même vague que la sienne.

Je représente mon comité olympique, c’est tout, je m’en tiens à ça. Je suis athlète. Je suis humain. Je veux juste venir ici et pratiquer mon sport. C’est tout. Je vais rentrer chez moi, dormir, manger une pizza et retourner à la maison. Yazan Al Bawwab

S’il avait un message à passer, il l’a fait en franchissant ces deux longueurs dans la piscine olympique. Avant de se glisser dans le bassin pour le départ, il a fait un signe de paix avec sa main droite, tête baissée. « J’ai un moment juste pour la Palestine, un couloir juste pour la Palestine. C’est mon message de paix. Nous essayons de faire savoir au monde que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons pratiquer notre sport comme tout le monde. »

Comme Lafontaine le lui a toujours enseigné, il y a la piscine et « tout ce qui se passe autour ».

« Pierre a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. J’utilise la natation comme un outil pour mon pays. Je l’utilise pour mon entreprise. Je l’utilise pour parler aux gens, et nous voilà, je viens de rencontrer un Québécois et ça me rend très heureux. »

En quittant la zone mixte, Yazan Al Bawwab a glissé un « let’s go Québec » aux oreilles de Mary-Sophie Harvey.