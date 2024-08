(Paris) L’Ontarien Damian Warner est passé de la quatrième place à la tête du décathlon masculin après l’épreuve du 110 mètres haies de samedi, aux Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Warner a complété l’épreuve en 13,62 secondes, ce qui lui a valu 1024 points. Le Canadien s’est propulsé en position de gagner la médaille d’or après six épreuves.

Le décathlète canadien a réalisé le temps le plus rapide dans l’épreuve de haies parmi tous les concurrents. Le plus proche s’est avéré Ken Mullings, des Bahamas, avec 13,7 secondes.

Les concurrents les plus proches de Warner au classement général sont l’Allemand Leo Neugebauer, le Portoricain Ayden Owens-Delerme et le Norvégien Sander Skotheim. Les trois hommes ont respectivement terminé la course avec des temps de 14,51 secondes, 14,09 secondes et 14,15 secondes.

Après le 110 mètres haies, Warner montre un total de 5585 points, 14 de mieux qu’Owens-Delerme (5571) et 25 de plus que Neugebauer (5560).

Neugebauer occupait la première place du classement avec 4650 points lorsque la journée de samedi s’est amorcée. Il était suivi de près par Owens-Delerme (4608) et Skotheim (4588).

Âgé de 34 ans, Warner a établi un record olympique de 9018 points aux Jeux de Tokyo, il y a trois ans, et il se bat pour conserver son titre olympique à Paris.