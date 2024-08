(Paris) On découvre Paris en levant les yeux. Non seulement pour admirer la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame et la tour Eiffel, mais aussi pour traquer… les extraterrestres.

Plus de 1300 Space Invaders – c’est leur nom – ornent les murs de la ville. Ces petites mosaïques en céramique sont l’œuvre de l’artiste français Invader, qui les pose un peu partout clandestinement depuis un quart de siècle.

Si vous avez plus de 40 ans, vous aurez sûrement remarqué leur ressemblance avec les personnages d’un célèbre jeu vidéo des années 1980, Space Invaders, où l’on devait freiner une invasion d’extraterrestres à l’aide d’un canon laser. L’idée, explique l’artiste sur son site web, est de « libérer les Space Invaders des écrans et de les apporter dans notre monde physique ». Au deuxième niveau : « Il s’agit avant tout de libérer l’art des aliénateurs habituels que peuvent être les musées et les institutions. »

Aujourd’hui, les Space Invaders prennent toutes sortes de formes. J’en ai vu à l’effigie de Frankenstein, de Picasso et des Schtroumpfs. Ils ont aussi pris d’assaut des dizaines d’autres villes, comme New York, Hong Kong et Melbourne, et sont même allés faire un tour dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Space Invader à l’effigie de Bugs Bunny, dans le quartier du Marais, à Paris

Les Space Invaders sont si populaires qu’ils sont redevenus les personnages d’un jeu virtuel, Flash Invaders. Cette fois, l’écran est bien plus petit qu’en 1985. On joue avec son téléphone. Le but est de capter les envahisseurs de l’espace avec notre appareil photo. Chaque prise rapporte des points. J’ai mis mes collègues de La Presse au défi : celui qui accumule le plus de points d’ici la fin des Jeux gagnera une palette de chocolat.

Après deux jours, Simon fait la moue. Son compteur est toujours à zéro. Je lui ai donné un conseil, sur un air connu : « Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand tu marches. »