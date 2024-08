Michelle Plouffe, Paige Crozon et Katherine Plouffe célèbrent leur victoire contre l’Azerbaïdjan.

(Paris) Le Canada a conclu sa ronde préliminaire du tournoi féminin de basketball 3x3 des Jeux olympiques de Paris avec une victoire de 21-19 aux dépens de l’Azerbaïdjan, samedi.

La Presse Canadienne

Katherine Plouffe a inscrit sept points pour les Canadiennes alors que Paige Crozon en a marqué six.

Tiffany Hayes a mené l’Azerbaïdjan avec neuf points tandis qu’Alexandra Mollenhauer en a obtenu sept.

Les deux équipes se sont échangé des paniers en début de match et le Canada détenait une avance de 11-10 à la mi-temps. Il s’est distancé pendant un certain temps avant que l’Azerbaïdjan se ressaisisse et crée l’égalité 19 avec quelques secondes à écouler.

Le Canada a remporté trois de ses quatre premiers matchs du tournoi avant de subir deux défaites en prolongation samedi, contre les États-Unis et l’Espagne.

Les deux meilleures formations du tournoi à huit équipes accéderont directement aux demi-finales de lundi, tandis que les quatre suivantes se qualifieront pour des matchs éliminatoires prévus dimanche soir.