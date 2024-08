(Paris) Le Canada, champion olympique en titre à l’épreuve féminine du huit de pointe avec barreur, a remporté la médaille d’argent dans cette discipline aux Jeux de Paris, samedi.

La Presse Canadienne

Les Canadiennes ont terminé la course avec un temps de 5:58,84 au Stade nautique de Vaires-sur-Marne.

La Roumanie est allée chercher la médaille d’or grâce à un chrono de 5:54,39.

Le Canada s’est retrouvé dans une bataille serrée avec la Grande-Bretagne pour la deuxième place à 500 mètres de l’arrivée, mais il a réussi à tenir tête à ses adversaires pour remporter l’argent.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS Les Canadiennes se sont offert une accolade à leur retour au quai.

La Britanno-Colombienne Avalon Wasteneys a mentionné qu’elle savait que les Canadiennes devaient pousser durement jusqu’à l’arrivée.

« Je savais qu’elles étaient près de nous. Je savais que ce serait une course serrée et je creusais le plus profondément possible pour trouver chaque once d’énergie. Je voulais quitter la course sans aucun regret », a-t-elle affirmé.

L’Ontarienne Kristen Kit, la barreuse, a dit que les Canadiennes n’avaient pas connu leur meilleur départ et elles ont dû ajuster leur plan.

« J’ai en quelque sorte pris une décision exécutive pour nous maintenir au sommet et nous mettre dans la course. Et nous étions dans la course », a-t-elle déclaré.

Honnêtement, j’étais vraiment très reconnaissante qu’elles m’aient fait confiance pour changer les tactiques de course à la volée. Kristen Kit, barreuse du huit de pointe canadien

Les Canadiennes sont à Paris en tant que médaillées d’or en titre dans cette épreuve, après avoir remporté les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Cependant, Kit a mentionné que l’équipe a glissé au classement après ces Jeux et qu’elle « a vraiment éprouvé des difficultés » pour regagner la forme.

« De réussir ça en neuf mois, c’est un rêve devenu réalité », a insisté Kit, qui a annoncé qu’elle prendrait sa retraite après les Jeux de Paris.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite: Avalon Wasteneys, Caileigh Filmer, Jessica Sevick, Kasia Gruchalla-Wesierski, Abby Dent, Kristina Walker, Sydney Payne, Kristen Kit et Maya Meschkuleit ont défilé avec leur médaille d’argent.

L’équipe a rappelé quatre membres des Jeux de Tokyo : Kit, de St. Catharines, en Ontario, Kasia Gruchalla-Wesierski, de Calgary, Sydney Payne, de Toronto, et Wasteneys, de Campbell River, en Colombie-Britannique.

Cinq autres — Abby Dent, de Kenora, en Ontario, Caileigh Filmer, de Victoria, Maya Meschkuleit, de Mississauga, en Ontario, Jessica Sevick, de Strathmore, en Alberta, et Kristina Walker, de Wolfe Island, en Ontario — se sont jointes aux membres de retour de l’équipe de cette année.

L’équipe s’est qualifiée pour la finale de samedi après avoir terminé deuxième au repêchage de jeudi.

Le Canada a gagné une médaille en aviron lors de tous les Jeux olympiques depuis 1992.