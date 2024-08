(Paris) Les espoirs de Damian Warner de répéter en tant que champion olympique de décathlon sont terminés.

La Presse Canadienne

L’Ontarien de 34 ans n’a pas été en mesure de réaliser un saut à la perche de 4,60 mètres, ratant ses trois tentatives pour s’exclure du podium.

Warner pointait au deuxième échelon avec 6428 points, 72 de moins que l’Allemand Leo Neugebauer, après sept épreuves.

Après avoir raté ses tentatives, le Canadien a glissé au 17e rang avec seulement deux épreuves à disputer.

Warner tentait de défendre son titre olympique acquis aux Jeux de Tokyo, en 2021. Il y avait d’ailleurs établi un record olympique de 9018 points.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Damian Warner a remporté l’épreuve du 110 mètres haies.

Warner cherchait aussi à rejoindre l’Américain Bob Mathias (1948 et 1952), le Britannique Daley Thompson (1980 et 1984) et l’Américain Ashton Eaton (2012 et 2016) en tant que seuls doubles médaillés d’or au décathlon masculin.

Le Norvégien Sander Skotheim a lui aussi raté ses sauts à la perche après avoir amorcé l’épreuve en troisième place.

Andre De Grasse se qualifie pour les demi-finales

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Andre De Grasse a fini au troisième rang de la septième vague en vertu d’un temps de 10,07 secondes.

Sur la piste, Andre De Grasse a atteint les demi-finales du 100 mètres masculin.

L’Ontarien de 29 ans a terminé troisième de la septième vague en vertu d’un temps de 10,07 secondes.

L’Américain Kenny Bednarek a mené les qualifications avec un chrono de 9,97 secondes, suivi du Camerounais Emmanuel Eseme, en 9,98.

De Grasse a remporté la médaille de bronze au 100 mètres lors des deux derniers Jeux olympiques, établissant un sommet personnel avec un temps de 9,89 secondes, aux Jeux de Tokyo en 2021.

Son sommet de la saison est de 10,00 secondes, qu’il a obtenu en Finlande, où il a réussi le standard olympique le 18 juin.

Les demi-finales et la finale du 100 mètres masculin auront lieu dimanche soir.

Le Canadien Duan Asemota a raté sa qualification d’un centième de seconde alors qu’Aaron Brown a été disqualifié en raison d’un faux départ.

Lors du repêchage du 800 mètres chez les dames, Jazz Shukla a pris le deuxième rang de sa vague grâce à un chrono de 2:02,00, mais elle n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de l’épreuve.