(Paris) Où s’arrêtera Audrey Leduc ? Les observateurs de l’athlétisme canadien se posent la question depuis le printemps.

Ceux qui suivent la scène internationale du sprint de près doivent maintenant en tenir compte à l’approche du 100 mètres des Jeux olympiques de Paris, dont les demi-finales (13 h 50 HNE) et la finale (15 h 20) seront présentées ce samedi.

À sa première occasion de planter les crampons sur la surface violette de la piste de l’imposant Stade de France, vendredi matin à Saint-Denis, la sprinteuse québécoise a fait exactement ce qu’elle avait annoncé dans les entrevues en amont de ses premiers JO. Elle serait là pour « exécuter » sans se laisser intimider, une étape à la fois.

C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire dans un contexte jusque-là inconnu pour la coureuse de 25 ans.

Installée dans le couloir 4, Audrey Leduc s’est concentrée, la tête basse, avant de prendre position dans son bloc de départ pour la quatrième série du premier tour. Aussitôt le signal donné, elle a pris un léger ascendant sur ses voisines de ligne, une excellente indication pour celle qui n’a pas l’habitude de se distinguer dans cette phase initiale. Seule la jeune Jamaïcaine Tia Clayton, double championne mondiale junior au relais, s’est avérée plus véloce. Leduc l’a rattrapée aux 60 m pour filer en tête jusqu’à l’arrivée.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc a fait un temps de 10,95 secondes.

Son temps : 10,95 secondes (+1,2 m/s), soit un centième de mieux que son record canadien réussi le 20 avril en Louisiane. Clayton, 19 ans, a suivi en 11,00 secondes, tandis que la Britannique Imani Lansiquot a pris le troisième rang en 11,10 secondes.

Avec sa première position, Leduc a assuré sa participation aux demi-finales du 100 m, une première pour une Canadienne depuis Angela Bailey et Angella Taylor, respectivement sixième et huitième aux JO de Los Angeles en 1984.

Toute une entrée en scène !

Leduc a paru surprise que quatre journalistes québécois soient sur place pour couvrir ses premières foulées olympiques. « Hon, vous êtes tous ici, c’est ben hot ! », s’est-elle étonnée.

À l’inverse, le fait de réussir à améliorer sa marque nationale dès la première phase de la compétition pour elle allait de soi à ses yeux.

Je m’attendais à un record personnel. C’est donc réalisé. D’un centième, mais c’est un centième, quand même ! Gagner la course, c’est encore mieux. Audrey Leduc

Au classement cumulatif des huit vagues de ce premier tour, la protégée de l’entraîneur Fabrice Akué s’est installée au sixième échelon, à un millième de la cinquième, Julien Alfred, de Sainte-Lucie, cinquième aux derniers Mondiaux.

Dans l’ultime série, l’Ivoirienne Marie-Josée Talou-Smith (10,87) et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,92), deux des principales favorites, ont inscrit respectivement les premier et deuxième chronos, sans pousser jusqu’au bout.

La Britannique Daryll Neita pointe troisième en 10,92, à un millième de Fraser-Pryce, 37 ans et médaillée aux quatre derniers JO sur la ligne droite. L’Américaine Sha’carri Richardson (10,94), championne mondiale en titre, est quatrième. Deux autres partantes ont brisé la barrière des 11 secondes.

Animal au sang-froid, Leduc a confirmé ne pas avoir été impressionnée par l’ampleur de l’évènement et la présence de quelque 70 000 spectateurs.

Sa participation aux Mondiaux en salle, au printemps, et à la compétition de la Ligue de diamant à Londres, où elle a pris part à un relais le 20 juillet, lui a servi de préparation.

« L’objectif était de venir sentir la piste, de vraiment en prendre le feeling. On a eu l’expérience sur la piste de pratique, c’était rapide, mais là [c’était] de le faire avec toute la foule pour être encore plus prête pour demain [ce samedi]. »

L’athlète de Gatineau s’élancera dans le couloir 5 de la troisième vague des demi-finales. Elle retrouvera Clayton (record personnel de 10,86) à sa droite et la championne britannique Neita (10,90) à sa gauche. Les deux premières passeront automatiquement pour la finale, tandis que les auteures des deux autres chronos les plus rapides au total des trois séries seront repêchées. À Tokyo en 2021, Neita avait été la dernière qualifiée avec un temps de 11,00 secondes.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc

Le plan de match de l’étudiante au MBA à l’Université Laval est aussi simple que clair : « Exécuter. La même chose [que vendredi] en fait. […] Je l’ai vécu aujourd’hui, donc c’est juste de pouvoir le refaire, mais en mieux. »

Au vu de sa constance cette saison, Audrey Leduc, qui s’alignera également au 200 m et au relais 4 x 100 m dans la Ville Lumière, peut légitimement penser accéder à cette finale de l’épreuve reine en athlétisme. Celle qui a effacé la marque nationale vieille de 37 ans de la regrettée Bailey tentera donc d’imiter l’exploit de sa prédécesseure en 1984.

La porte est d’autant plus ouverte que la double médaillée d’or olympique, Elaine Thompson-Erah, a dû déclarer forfait avant les Essais jamaïcains en raison d’une blessure. À la surprise générale, sa compatriote Shericka Jackson, double vice-championne mondiale, a annoncé son retrait du 100 m mercredi, préférant se concentrer sur le 200 m, la distance dont elle détient deux médailles d’or mondiales.

L’Américaine Richardson est largement favorisée par les pronostiqueurs. Discrètement, Leduc pointe maintenant à 60 contre 1, selon des sites de paris.

Deux mois avant ses premiers Jeux, Audrey Leduc refusait de se fixer des objectifs précis, faute de connaître la suite de sa saison. Elle ne cachait cependant pas entretenir de grandes ambitions.

« Sinon, c’est comme se mettre des limites d’une certaine façon, a-t-elle expliqué. Je vais là pour faire du mieux que je peux, représenter le pays du mieux possible et rendre les gens fiers. Mais aussi de me rendre, moi, fière. »