(Saint-Denis, France) Le Québec était bel et bien représenté en finale du 100 mètres féminin des Jeux olympiques de Paris, samedi soir, mais pas par celle que l’on croyait.

Après un départ convaincant avec un record canadien la veille, Audrey Leduc n’a pas été en mesure de poursuivre sur sa formidable lancée de 2024, s’arrêtant en demi-finale de l’épreuve-reine de l’athlétisme, remportée contre toute attente par Julien Alfred, une coureuse de Sainte-Lucie entraînée au Texas par le Montréalais d’origine Édrick Floréal.

« C’est sûr que j’aurais voulu faire la finale, mais ce n’est pas une déception », a d’emblée annoncé Leduc, qui découvre les Jeux à 25 ans.

En l’absence de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Prycer, forfait surprise de la deuxième vague des demi-finales pour cause de blessure, la porte était pourtant grande ouverte pour une première participation d’une Canadienne à la finale depuis 40 ans.

Un départ cahoteux a toutefois plombé l’élan de Leduc, cinquième de la troisième série en 11,10 secondes, soit 15 centièmes plus lent que sa marque nationale améliorée vendredi matin au premier tour. Un chrono trois centièmes plus vite lui aurait permis de rejoindre le cercle prestigieux des huit finalistes.

En sandwich dans le couloir 5 entre la Jamaïcaine Tia Clayton (10,89) et la championne britannique Daryll Neita (10,97), Leduc a semblé scotchée au bloc quand le coup de pistolet a retenti. Forcée d’enclencher le mode rattrapage, elle est remontée de la septième à la quatrième place, avant de se faire battre par un centième sur la ligne par l’Allemande Gina Luckenkemper (11,09).

Le regard rivé sur l’écran géant, Leduc a vu les chronos s’afficher un à un, jusqu’à ce qu’elle obtienne la confirmation que son sort était scellé.

Sereine devant les journalistes, elle ne pouvait dire si sa technique de départ lui avait coûté la finale.

« Ça se passe tellement vite. Ce sont des centièmes de seconde. C’est sûr que mon départ était moins bon qu’hier en qualifications. Je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas. C’est un peu dur à décrire. Je n’ai pas de réponses. »

En anglais, elle a indiqué qu’elle aurait eu besoin d’un « départ parfait » pour atteindre l’étape ultime. S’est-elle fait déjouer par ses nerfs, elle qui avait enregistré le sixième temps de la première ronde ? Certes, le Stade de France, bondé de 70 000 spectateurs, était « plus en feu » que la veille, une expérience « vraiment le fun à vivre ». L’attente dans la journée a été un peu longue, mais elle ne croit pas que cela ait influencé son comportement en soirée.

« C’est certain que l’enjeu est différent, les papillons étaient là, mais j’avais hâte de courir aussi. J’étais excitée et ça allait bien super bien dans l’échauffement également. »

En 2024, celle qui s’entraîne au centre national du complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, a couru cinq fois un temps qui lui aurait permis d’atteindre la finale.

Au classement cumulatif, elle a conclu au 12e échelon, à égalité au centième près avec deux autres concurrentes, dont la Britannique Dina Asher-Smith, ex-vice-championne mondiale, elle aussi malheureuse éliminée.

« C’est ça le sprint, c’est sa beauté, a affirmé Leduc. C’est ce qui donne un show. C’est la vie. Je ne peux rien dire de plus. Oui, c’est dommage. En même temps, il y en a d’autres qui ont réussi à y aller et c’est correct. »

Elle tourne maintenant son attention vers le 200 m, une autre épreuve dont elle détient le record canadien (22,36). Elle est la mieux classée de la quatrième série (dimanche 4 h 55 HAE), où elle devra terminer parmi les trois premières pour éviter de devoir passer par le repêchage de lundi midi.

Dans une finale disputée sous la pluie, Julien Alfred a réussi un chrono de 10,71 secondes, troisième performance olympique de l’histoire, pour laisser dans la brume les Américaines Sha’Carri Richardsson, médaillée d’argent en 10,87 après un mauvais départ, et Melissa Jefferson, gagnante du bronze en 10,92.

Sous le choc d’avoir décroché la toute première médaille olympique de sa petite île des Caraïbes (180 000 habitants), la puissante Alfred – il faut la voir marteler la piste durant sa mise en action – a célébré dans un mélange de joie et de larmes, drapeau turquoise sur les épaules.

Après les photos protocolaires, elle est allée de l’autre côté de la piste pour tomber dans les bras d’Édrick Floréal, qui dirigeait une autre athlète au triple saut. Le Québécois d’origine haïtienne l’a recrutée en 2019 pour qu’elle se joigne aux Longhorns de l’Université du Texas après qu’elle s’est développée en Jamaïque durant son adolescence. Professionnelle depuis l’an dernier, elle évolue toujours sous ses conseils à Austin.

La nouvelle championne olympique n’a pratiquement parlé que de « Coach Flo » pendant son passage dans la zone mixte. Elle a dédié sa victoire à Dieu, son coach et son père qui est décédé en 2013.

Championne mondiale du 60 m en salle au printemps, Alfred a eu du mal à composer avec l’attention en provenance de Sainte-Lucie. Floréal a été un appui providentiel dans ces circonstances.

« J’étais très dure avec moi-même et je ressentais beaucoup de pression, sentant que je devais tout donner pour mon pays à nouveau, a-t-elle témoigné en conférence de presse. Je voyais combien de personnes me soutenaient, mais il m’a aidée à transformer cette pression en motivation. »

Toujours détenteur du record canadien du triple saut, Floréal a pris la direction des États-Unis après son secondaire. Quintuple champion de la NCAA, il a représenté le Canada à deux Jeux olympiques en 1988 et 1992. Il a entrepris en parallèle une florissante carrière d’entraîneur.

Après des passages à Stanford, au Kentucky et maintenant au Texas, il est devenu une sommité en sprint et en saut. Il a notamment mené le Jamaïcain Omar McLeod à un titre olympique au 110 m haies en 2016 et l’Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, actuelle détentrice du record mondial du 400 m haies, à une couronne de la NCAA. Il est également l’entraîneur de la sprinteuse britannique Deena Asher-Smith, éliminée en demi-finale du 100 m samedi soir.

Déçue de sa cinquième place aux Championnats du monde l’an dernier, Julien Alfred s’est convaincue en écrivant « championne olympique » à côté de son nom durant la journée de samedi.

« Je n’y croyais pas, en particulier après ma déception aux Mondiaux l’an dernier. Mais mon coach Flo m’a vraiment aidée à me ressaisir. Et il m’a fait croire que je pouvais être championne olympique. »

CPT rebondit

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot

Éclipsé sans gloire au premier tour du 1500 m, où il allait « à reculons » dans la dernière ligne droite, Charles Philibert-Thiboutot s’est prouvé qu’il était réellement dans la forme de sa vie en se classant deuxième de sa vague de repêchage du 1500 m, samedi soir, avec le meilleur chrono de sa saison (3 min 33,53). Le vétéran de 33 ans a ainsi assuré sa participation aux demi-finales qui seront disputées dimanche soir au Stade de France (15 h 10 HAE).

Déstabilisé par un scénario de course par à-coups la veille, le demi-fondeur de Québec s’est réjoui de profiter d’un rythme plus soutenu et continu durant le repêchage, sous l’impulsion du Sud-Africain Ryan Mphahlele, parti pour la gloire avant de se décomposer dans l’ultime boucle.

« C’est juste le type de course qui joue en ma faveur, a analysé le troisième Canadien de l’histoire sur la distance. Quand le Sud-Africain est parti super vite, ça s’est étiré. Quand je l’ai de l’espace, que je peux juste me concentrer sur ma technique, les choses vont bien habituellement. »

L’ancien du Rouge et Or avait eu beaucoup plus de mal à la première ronde. « Il y avait beaucoup de monde autour de moi et j’ai perdu ma concentration, mon gainage, ma technique, tous les signaux que je donne pour bien courir, bien sprinter. Aujourd’hui, j’ai été en mesure de me concentrer sur ma propre course et exécuter. »

CPT s’est servi de sa prise d’informations sur l’écran géant pour s’ajuster à un éventuel retour du peloton alors qu’il évoluait à la troisième position.

« Maintenant, je dois juste me dire : je suis passé, je suis égal à ces gars-là et demain est un autre jour. » Demi-finaliste à Rio en 2016, Philibert-Thiboutot aura l’occasion de se rendre à sa première finale olympique.

« Sur papier », CPT admet s’élancer avec une prise contre lui en raison de cette course supplémentaire. « Mais je ne peux pas me permettre de dire que je pars avec un désavantage. On va tout faire en mon pouvoir pour que je récupère ce soir. »