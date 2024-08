(Paris) Quel meilleur moment qu’une finale olympique pour réaliser la « performance d’une vie » ? Sophiane Méthot a été à la hauteur de l’enjeu, vendredi, sur le trampoline de l’Arena Bercy. Tellement, qu’elle a décroché une jolie médaille de bronze.

Méthot avait terminé les qualifications en 8e place, accédant de justesse à la finale. Dans cette ultime ronde, chaque trampoliniste n’avait qu’une routine à exécuter. Autrement dit : ça passait ou ça cassait.

La Québécoise était la sixième de huit athlètes à passer. Avant de mettre les pieds sur le trampoline, elle a fait comme elle fait toujours : elle s’est immobilisée, a pris un moment pour entrer dans sa bulle. Sa mentalité ? « Je n’ai rien à perdre ».

J’ai pratiqué [ma routine] des milliers de fois, donc je savais que j’étais vraiment capable de sortir avec quelque chose de solide, il fallait juste que je le fasse au bon moment. Sophiane Méthot

C’est ce qu’elle a fait. Elle a livré une performance époustouflante, qui lui a valu une note de 55,650. Elle s’est placée au deuxième rang provisoire avec encore deux gymnastes à passer.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Sophiane Méthot semblait sous le choc après sa performance.

« Je suis une bibitte à adrénaline », a-t-elle laissé tomber pour expliquer sa performance éclatante. « J’adore le stress. Du bon stress par contre. […] Quand on me met au pied du mur, comme là en finale, c’est souvent là que je sors les meilleures performances de toute ma vie. »

La native de Varennes, qui n’en revenait pas elle-même en descendant de la plateforme, place cette routine dans son « top 10 de [ses] meilleures routines à vie ». Rien de moins. « De venir ici, sous pression, avec toute cette grosse foule-là, les caméras, à mes premiers Jeux… C’était vraiment extraordinaire pour moi. »

Viyaleta Bardzilouskaya, une athlète individuelle neutre, l’a dépassée par la suite. Mais la dernière gymnaste à s’exécuter, la Chinoise Yicheng Hu, a chuté lourdement pendant sa routine. Comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, Méthot venait officiellement de devenir une médaillée de bronze olympique.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Dernière participante en lice, la Chinoise Yicheng Hu a chuté lourdement pendant sa routine.

Dans la zone mixte, une trentaine de minutes plus tard, elle portait fièrement son nouveau collier.

« Honnêtement, je ne le réalise pas encore. C’est comme surréel. […] C’était vraiment une performance sur demande, comme je sais si bien le faire. Pour moi, c’était vraiment un moment incroyable et je vais m’en souvenir pour le restant de ma vie. »

Blocages mentaux

Cette « performance sur demande » est d’autant plus impressionnante que Méthot a traversé nombre d’épreuves afin de se rendre sur ce podium.

Comme la vedette américaine Simone Biles, la Québécoise a eu à composer avec des blocages mentaux il y a de cela plusieurs années.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, LA PRESSE CANADIENNE Sophiane Méthot

« C’est arrivé plusieurs fois, pas seulement une fois, a-t-elle relaté. Ma tête a eu une emprise sur mon corps, elle me dictait des choses que je ne voulais pas nécessairement faire. C’est comme si j’avais perdu le contrôle de moi-même, de ma tête, de mon corps. »

Elle s’est retrouvée « au plus bas », incapable de monter sur un trampoline.

Éventuellement, on s’est assis avec ma coach, même avec mes parents. J’étais comme : il faut trouver une solution pour s’en sortir. Mon père m’a dit : il y a quelqu’un sur la planète qui peut t’aider. Sophiane Méthot

Méthot est allée chercher l’aide dont elle avait besoin ; elle a fait de l’hypnose et consulté plusieurs psychologues.

« Je me suis juste outillée, j’ai fait beaucoup de visualisation, de méditation. C’est vraiment plein de ressources autour de moi que j’ai utilisées pour m’en sortir », a raconté la dynamique femme de 25 ans.

Encore à ce jour, il lui arrive d’avoir comme un flash, comme « un petit vers » qui lui passe dans la tête. « Mais je suis tellement outillée aujourd’hui que je peux m’en sortir sans problème. »

La trampoliniste a eu une carrière « en montagnes russes ». En 2018, elle était 56e au monde en individuel. En 2021, elle était 16e et en 2022, 24e. Aux Jeux de Tokyo, elle était réserviste, mais blessée.

« Je n’étais même plus capable de monter sur un trampoline ou de sauter. J’avais des doutes, des angoisses, des peurs. Quatre ans plus tard, je me retrouve sur un trampoline, une médaille au cou. »

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE Sophiane Méthot prend un égoportrait sur le podium en compagnie de la médaillée d’argent Viyaleta Bardzilouskaya et de la gagnante Bryony Page.

Méthot aurait pu abandonner. Elle a préféré s’outiller. Continuer à pousser. « Il y a tellement de monde qui est là pour nous, nous aider, nous outiller autour de nous. C’est ce que j’ai fait les quatre dernières années pour arriver au niveau où je suis. Je suis très fière d’avoir passé à travers toutes ces épreuves-là pour arriver là aujourd’hui. »

Paroles de papa

Vendredi, Sophiane Méthot avait tout son clan dans les gradins à Bercy ; parents, frère, conjoint, nièce, amis… C’est en énumérant ses proches qu’elle a ramené à sa mémoire un message de son père, la veille : « amuse-toi, va faire ce que t’aimes ».

« C’est exactement ce que j’ai fait », a-t-elle ajouté dans un sourire.

En bonus, elle a remporté une médaille qui sera prochainement accrochée dans son salon, question de la « regarder chaque jour ».

D’ici à ce qu’elle soit suspendue au mur, elle compte bien la garder le plus près d’elle possible… « Je vais vouloir la garder un peu sur moi, peut-être dormir avec ce soir. »