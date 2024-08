Gabriela Dabrowski et Félix Auger-Aliassime ont remporté la deuxième médaille olympique du Canada en tennis.

Le bronze pour Auger-Aliassime et Dabrowski

Félix Auger-Aliassime s’est relevé de sa contre-performance. Sa partenaire Gabriela Dabrowski et lui ont remporté la médaille de bronze en tennis double mixte.

Le duo a battu les Néerlandais Wesley Koolhof et Demi Schuurs en deux manches de 6-3 et 7-6.

Les Canadiens ont gagné facilement la première manche. Lors de la deuxième, ils semblaient filer tranquillement vers la victoire, jusqu’à ce que leurs adversaires s’imposent. Accusant un déficit de 4-2, ils ont remonté la pente jusqu’à 5-4.

Le Canada est parvenu à cesser l’hémorragie en menant la manche au bris d’égalité. Ils l’ont ensuite gagné par la marque de 7-2.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski

Cette victoire s’explique notamment par un brio au service. L’équipe a fait mouche sur 70 % de ses balles lorsqu’elle servait, en plus de réussir 70 % de ses premières balles. Elle a été très opportuniste en bris, convertissant 3 des 4 balles qui lui ont été offertes.

Il s’agit donc d’une dixième médaille pour l’Unifolié lors des Jeux, une cinquième de bronze. Trois médailles d’or et deux d’argent ont été remportées.

Au cours de son histoire, le Canada n’avait gagné qu’une autre médaille olympique au tennis, gracieuseté de Daniel Nestor et Sébastien Lareau, aux Jeux de Sydney, en 2000.

En demi-finale, Dabrowski et Auger-Aliassime se sont inclinés en deux manches identiques de 6-3 contre les Tchèques Tomáš Macháč et Kateřina Siniaková. Ces derniers seront opposés aux Chinois Wang Xinyu et Zhang Zhizhen.

FAA Malmené

Plus tôt vendredi, Félix Auger-Aliassime disputait la demi-finale du simple. Il voudra probablement oublier sa sortie. L’Espagnol Carlos Alcaraz l’a facilement vaincu en deux manches identiques de 6-1.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Félix Auger-Aliassime

Tout au long du duel, le Québécois n’a pas semblé dans son assiette, comme en font foi ses 23 fautes directes. Il en a particulièrement arraché au service, commettant quatre doubles fautes en sept jeux. Son deuxième service a été tout simplement catastrophique. Il n’a remporté que 20 % des balles lorsqu’il y avait recours.

Sa piètre performance s’explique peut-être par la fatigue, selon Carlos Alcaraz. « Hier a été une journée vraiment difficile pour Félix, a-t-il concédé, après la partie. Il a fini tard. Il est difficile pour lui de se reposer et il ne pouvait probablement pas donner le meilleur de lui-même physiquement. »

Il faut dire qu’Auger-Aliassime se mesurait à un Alcaraz au sommet de sa forme. Dominant au service, l’Espagnol a remporté 77 % de ses premières balles, et 69 % de ses deuxièmes. Il est parvenu à convertir 56 % des balles de bris qui lui ont été offertes.

« Je suis vraiment content de ma performance. C’est l’une de mes meilleures de ce tournoi », a commenté Alcaraz.

Il s’agissait de la septième partie entre les deux hommes. Alcaraz en a remporté quatre, dont le dernier, au quatrième tour de Roland-Garros.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Carlos Alcaraz

Auger-Aliassime aura la chance de remporter une autre médaille de bronze en simple samedi. Il affrontera le perdant de l’autre duel de demi-finale, disputé entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti.

Malgré cette sortie difficile, Auger-Aliassime connaît un grand tournoi olympique en simple. Pour la première fois depuis février 2022, le Québécois a vaincu deux membres du top 10 dans un même tournoi.

Il a d’abord disposé du Russe Daniil Medvedev, un adversaire qu’il battait pour la première fois. Le match avait été scellé en deux manches de 6-3 et 7-6.

Le lendemain, c’est le Norvégien Casper Ruud qu’il éliminait. L’affrontement allait toutefois être plus fastidieux, nécessitant trois manches de 6-4, 6-7 et 6-3.