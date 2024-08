(Paris) Les nageuses canadiennes Summer McIntosh et Sydney Pickrem ont accédé aux demi-finales du 200 m quatre nages individuel aux Jeux olympiques de Paris, vendredi matin.

La Presse Canadienne

McIntosh et Pickrem ont chacune remporté leur vague préliminaire dans cette épreuve, dont les demi-finales seront présentées plus tard en soirée. McIntosh a signé le meilleur temps des qualifications, alors que Pickrem a enregistré le quatrième temps.

McIntosh a déjà décroché deux médailles d’or et une autre d’argent à la piscine.

Le Torontois Josh Liendo et le Montréalais Ilya Kharun ont obtenu les premier et deuxième temps de leur vague et se sont qualifiés pour les demi-finales du 100 m papillon, pour les deuxième et cinquième chronos, respectivement, au cumulatif. Liendo doit aussi participer à la finale du 50 m libre en soirée.

Le relais mixte QNI formé de Maggie Mac Neil, Taylor Ruck, Apollo Hess et Blake Tierney a aussi atteint la finale prévue samedi après avoir réalisé le sixième temps en qualifications.

En soirée, Kylie Masse, de LaSalle, en Ontario, participera à la finale du 200 m dos, tandis que Finlay Knox, d’Okotoks, en Alberta, s’exécutera en finale du 200 m QNI.