(Paris) La piscine olympique est le lieu de tous les possibles depuis le début des Jeux. Entre les records de Léon Marchand et les prouesses de Summer McIntosh, Kylie Masse a trouvé le moyen de s’illustrer.

En fait, elle a trouvé le moyen d’écrire l’histoire de la natation canadienne. Vendredi soir, sa médaille de bronze remportée au 200 m dos lui a permis de devenir la première nageuse de l’unifolié à monter sur le podium lors de trois Jeux olympiques consécutifs.

L’Ontarienne de 28 ans avait trois médailles acquises aux Jeux de Tokyo, en 2021, et une à Rio, en 2016.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Kylie Masse affichait un large sourire après avoir remporté sa médaille de bronze.

« C’est tout un honneur. En même temps, être sur le podium était le but en arrivant ici », a précisé la spécialiste du dos, encore à bout de souffle.

Si ses objectifs étaient clairs, ses chances de les atteindre l’étaient moins.

Elle avait gagné l’argent à Tokyo à cette épreuve, certes. Mais aux Championnats du monde de 2022 et de 2023, elle avait pris le cinquième rang. « Ça n’a pas été un chemin facile », a concédé Masse. Entre-temps, des nageuses comme l’Australienne Kaylee McKeown et l’Américaine Regan Smith n’ont jamais cessé de progresser. Elles ont d’ailleurs devancé la Canadienne sur le podium au Paris La Défense Arena.

Dans le deuxième couloir, Masse avait une seule idée en tête. « Je savais que je devais aller vite dès le départ et maintenir la cadence. »

Elle a justement obtenu le meilleur départ parmi les huit nageuses, ce qui lui a permis de toucher le muret en premier, 50 mètres plus loin. Elle a nagé dans le groupe de tête tout au long de la course, jusqu’à ce qu’elle puisse devancer la jeune Américaine Phoebe Bacon par quelques coups de bras. « Les 15 derniers mètres étaient douloureux. Je devais rester forte. Je savais que ça allait être serré. Tout le monde le savait. »

Son chrono de 2 min 05,57 s est 15 centièmes plus lent qu’à Tokyo. Elle a d’ailleurs grimpé une marche de moins qu’à Tokyo sur le podium. Néanmoins, la satisfaction n’était certainement pas moindre selon l’expression sur son visage. « Je suis surtout fière du chemin que j’ai parcouru. »

Pendant le dernier cycle olympique, Masse a déménagé en Espagne pour retrouver le réputé entraîneur Ben Titley. Dans la région de Barcelone, elle a aussi repris ses études dans le domaine de la santé. Là-bas, elle a retrouvé « un équilibre qui convient mieux ».

« Je me suis concentrée sur mes études, a-t-elle ajouté. J’avais des devoirs, des examens, des nouveaux amis à l’école. Et être loin de ma famille, en Espagne, ça m’a permis de me retrouver et d’apprendre un nouveau style de vie. »

Classement 1. Kaylee McKeown (AUS) : 2 min 03,73 s (record olympique) 2. Regan Smith (USA) : 2 min 04,26 s 3. Kylie Masse (CAN) : 2 min 05,57 s

Josh Liendo, de peu

PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Josh Liendo

Josh Liendo est un autre nageur de la brigade canadienne dont les chances de médaille étaient mitigées.

Dix-huitième aux Jeux de Tokyo sur 50 m en style libre, il a remis des tops 10 aux Mondiaux de 2022 et de 2023 sur la distance.

Du huitième et dernier couloir, le Canadien de 21 ans participait à sa première finale olympique individuelle. Avec notamment l’Américain Caeleb Dressel, l’Australien Cameron McEvoy et le Français Florent Manaudou dans son groupe, Liendo devait frôler la perfection pour pouvoir hériter d’une médaille.

En fin de compte, il est passé à deux centièmes de seconde de la perfection et d’une place sur le podium. Son temps de 21,58 s aura été insuffisant. « C’est frustrant d’arriver si près », a-t-il souligné à propos de sa quatrième position.

Dernier à entreprendre ses foulées après le son du pistolet, il a connu ses meilleurs moments dans l’eau à l’intérieur des 10 derniers mètres. « J’ai rattrapé mon retard. C’est plus facile pour moi comme ça, mais j’aurais peut-être pu faire ça différemment. »

McEvoy (21,25 s), le Britannique Benjamin Proud (21,30 s) et Manaudou (21,56 s) sont respectivement repartis avec l’or, l’argent et le bronze.

Les Jeux de Léon

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS Léon Marchand

Léon Marchand fait déjà partie d’une génération de jeunes prodiges que l’on reconnaît à leur prénom seulement. Comme Kylian, Carlos et Summer.

En conclusion d’une autre soirée où il était annoncé comme principale tête d’affiche, Marchand avait la chance de réaliser ce qu’aucun athlète français n’avait fait : gagner quatre médailles d’or aux mêmes Jeux olympiques.

Le soir de sa dernière épreuve individuelle des Jeux n’a pas fait exception aux précédents lorsqu’il a été présenté au public qui est maintenant le sien.

À l’assaut d’un autre triomphe, cette fois sur 200 m quatre nages, le roi des océans, tel qu’on le surnomme, a été égal à lui-même. Le Chinois Shun Wang l’a devancé sur les 50 premiers mètres, mais dès que Marchand s’est retourné sur le dos, il a pris les devants pour de bon.

PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président français Emmanuel Macron a assisté aux compétitions de natation vendredi.

Son avance suffisait pour que le public français, dont faisait partie le président Emmanuel Macron, puisse prendre le temps d’apprécier la maîtrise, l’aplomb et la domination de ce phénomène de 22 ans, né à Toulouse.

Marchand a frôlé le record du monde de 1 min 54,00 s établi par Ryan Lochte en 2011 par à peine six centièmes. Son temps de 1 min 54,06 s a cependant suffi pour abaisser la marque olympique inscrite par Michael Phelps en 2008 de 17 centièmes. Quatre médailles d’or, quatre records olympiques pour le Français.

Dans le délire le plus complet, Marchand a levé quatre doigts en l’air. Il est ensuite sorti de l’eau, acclamé comme un demi-dieu, accueillant cette charge d’amour en ouvrant très grand les bras.

« C’est difficile de décrire le sentiment », a-t-il résumé alors qu’au moins une heure s’était écoulée depuis son sacre. « Je suis quelqu’un de très timide, réservé. Ce n’est pas ma zone de confort, mais j’ai réussi à vraiment bien m’exprimer dans ma ligne 4. J’avais juste envie d’exploser ma joie. »

Après le titre au 200 m brasse, 200 m papillon et 400 m quatre nages, une autre médaille d’or s’est ajoutée à une collection qui devrait engraisser dans les années à venir.

« Pour moi, ce n’était même pas possible de faire ce genre de chose », a-t-il lancé, presque gêné.

« J’avais quatre chances de faire ma médaille, qui était mon rêve. Je l’ai fait dès le premier jour. Et après, dans ma tête, j’avais un défi assez fou à me lancer », raconte-t-il à propos de son exploit.

En quittant la zone mixte, Marchand entendait encore la foule qui criait son prénom. Comme si elle demandait un rappel. Le héros de toute une nation devra s’y habituer, car sa nouvelle vie n’aura rien à voir avec celle qu’il menait jusqu’à la semaine dernière.

« Je travaille tous les jours pour l’or, donc ce n’est pas quelque chose de surprenant. Mais le faire quatre fois, concrètement, devant 15 000 personnes qui scandent mon nom, avec beaucoup de pression sur mes épaules, c’est énorme. Je suis trop fier. »