(Paris) Le parcours de la judoka montréalaise Ana Laura Portuondo-Isasi a pris fin dès les 16es de finale du tournoi olympique des plus de 78 kg sur les tatamis de l’Aréna du Champ-de-Mars, vendredi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La Québécoise d’origine cubaine a été vaincue par ippon par l’athlète du Nicaragua Izayana Marenco, après 2:07 d’action dans son premier combat de la journée.

« Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, a-t-elle déclaré à l’attaché de presse du Comité olympique canadien. Je l’ai déjà battue aux Panaméricains cette fille-là et j’avais un plan. J’ai commencé sur une séquence forte, mais je ne bougeais pas assez. Malgré tout, j’étais dominante et elle a écopé d’une pénalité. »

Face à une adversaire peu portée vers l’attaque, Portuondo-Isasi a commis une erreur tactique qui a permis à la Nicaraguayenne de contre-attaquer et de réussir un ippon, scellant automatiquement l’issue du combat.

Portuondo-Isasi a donc conclu la compétition en 17e place.

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ASSOCIATED PRESS Ana Laura Portuondo-Isasi en action contre Izayana Marenco

« Elle a été très opportuniste sur une erreur que j’ai commise. C’est ce qui me déçoit le plus, car au niveau où je suis, je ne devrais pas commettre ce type d’erreur. Je m’en veux pour ça. […] Je suis heureuse d’être aux Jeux, mais je voulais une médaille. Je sais que ç’a peut-être l’air fou de le dire comme ça, mais je suis venue ici pour une médaille et rien de moins. De perdre mon premier combat, surtout de la façon dont je l’ai perdu, je ne peux pas être fière de ça. »

La judoka de 28 ans croit que le stress a joué un rôle dans cette contre-performance.

Je ne sentais pas tout mon corps. On dirait que je ne sens pas toute ma force quand je suis stressée. En même temps, on est toutes stressées, donc je ne me servirai jamais de ça comme excuse. J’ai perdu parce que j’ai mal attaqué. Elle m’a contrée et c’est fini. Ana Laura Portuondo-Isasi

Il s’agissait du dernier athlète du Canada en lice au judo, où le pays n’a remporté qu’une médaille — l’or de Christa Deguchi, première de l’histoire du pays, chez les 57 kg — malgré une délégation plutôt prometteuse.

L’entraîneur-chef Antoine Valois-Fortier parlait d’ailleurs d’un objectif de deux ou trois médailles quelques semaines avant de s’envoler pour Paris.

Malheureusement, trois des athlètes canadiens ont vu leur parcours se terminer au repêchage (Catherine Beauchemin-Pinard, Arthur Margelidon et François Gauthier-Drapeau), un autre en huitièmes (Shady Elnahas) de finale, et deux en seizièmes (Kelly Deguchi et Portuondo-Isasi).

Un bilan mitigé donc pour la délégation canadienne, qui pourra toutefois se reprendre à la compétition par équipes samedi, où elle lancera les hostilités contre l’Ouzbékistan.

Trois femmes et trois hommes s’affrontent chacun dans leur division de poids (ou dans une division supérieure). La première nation à obtenir quatre victoires atteint le tour suivant. En cas d’égalité, une division de poids est tirée au hasard et un combat supplémentaire déterminera l’équipe gagnante.

Beauchemin-Pinard, Christa Deguchi, Portuondo-Isasi, Elnahas, Gauthier-Drapeau et Margelidon représenteront le Canada.

« J’ai hâte. Autant je suis déçue aujourd’hui, autant je dois garder la tête froide, car ce n’est pas fini. Le Canada, on est une équipe forte, soudée, a affirmé Portuondo-Isasi. Je pense vraiment qu’on peut faire quelque chose de très surprenant. »