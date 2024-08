Judo Teddy Riner est champion olympique des lourds pour la troisième fois

(Paris) Stratosphérique ! Teddy Riner, 35 ans, est devenu vendredi à Paris champion olympique des poids lourds pour la troisième fois après 2012 et 2016, un exploit jusqu’ici jamais réalisé dans la catégorie reine et qui fait de lui le plus grand des judokas.