L’équipe féminine plus unie que jamais

(Marseille) Une approche de leadership par comité a fait des merveilles pour l’équipe féminine canadienne de soccer, qui a défié les pronostics aux Jeux olympiques de Paris.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Le coup de massue de la déduction de six points au classement aurait été un arrêt de mort pour beaucoup d’équipes, mais le Canada a relevé le défi avec brio et a réussi à s’assurer une place en quarts de finale contre l’Allemagne, samedi, à Marseille.

« Nous avons la capacité de rebondir et de prouver à beaucoup de gens qu’ils ont tort », a déclaré la gardienne Kailen Sheridan après une séance d’entraînement au Stade Roger Couderc, vendredi. « Nous voulons nous assurer que nous ne terminerons pas ce tournoi avec des regrets. »

Le scandale d’espionnage par drones avant le tournoi a fait les manchettes pendant plus d’une semaine.

En plus de la déduction de points, la FIFA a infligé une lourde amende à la Fédération canadienne et a suspendu trois entraîneurs pour un an. Rien n’indique cependant que les joueuses ont été impliquées dans cette affaire.

Après toutes ces péripéties, la victoire de 1-0 sur la Colombie mercredi a permis au Canada, huitième au classement (3-0-0), d’engranger les trois points dont il avait besoin pour passer en quarts de finale.

« Nous savons depuis les derniers Jeux olympiques que tout est possible », a affirmé la milieu de terrain Julia Grosso, qui a inscrit le but décisif il y a trois ans à Tokyo. « Je pense que nous sommes capables de défendre notre titre. »

Plusieurs vétéranes et même quelques jeunes joueuses ont pris le relais pour apporter leur leadership à l’équipe dans cette controverse.

Vanessa Gilles, qui a marqué les buts de la victoire lors des deux derniers matchs, s’est fait entendre. Jessie Fleming, qui a succédé à la légendaire Christine Sinclair en tant que capitaine, a contribué à ancrer l’équipe.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Vanessa Gilles lors du match opposant le Canada à la Colombie, le 31 juillet dernier

Et c’est Sheridan qui a prononcé le discours d’avant-match dimanche dernier avant la victoire contre la France.

« Les 22 filles se sont montrées à la hauteur », a-t-elle soutenu.

Le Canada a commencé le tournoi avec un gain de 2-1 contre la Nouvelle-Zélande et a battu la France par le même pointage grâce à un but de Gilles à la 12e minute du temps additionnel.

Ces résultats ont permis au Canada d’avoir la maîtrise de son propre destin avant la dernière rencontre de la phase de groupe, remportée par la marque de 1-0 contre la Colombie mercredi.

« Nous sommes vraiment unies. Nous connaissons la qualité de notre équipe », a déclaré l’attaquante québécoise Évelyne Viens.

PHOTO ARNAUD FINISTRE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Évelyne Viens

L’entraîneur par intérim, Andy Spence, a remarqué chez Gilles et d’autres joueuses des traits de caractère qui ont contribué à galvaniser le groupe. Selon lui, « Vanessa assume un rôle de leader ».

Sinclair a été l’étoile Polaire de l’équipe pendant son long mandat de capitaine. Aujourd’hui, c’est Fleming qui mène l’équipe avec l’aide de vétéranes comme Gilles, Sheridan, Ashley Lawrence, Kadeshia Buchanan, Janine Beckie et d’autres.

« Je pense qu’il y a un véritable effort de groupe sur le terrain et en dehors, ce qui est super. C’est vraiment agréable de voir cette évolution », se réjouit Spence.