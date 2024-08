Le plus beau stade de volleyball au monde

(Paris) Quinze jours avant le début des Jeux olympiques, le compte Instagram de Paris 2024 a dévoilé les premières images du stade de volleyball de plage construit au pied de la tour Eiffel.

Et la Toile s’est enflammée. La courte vidéo de 10 secondes est devenue virale : 804 000 mentions « J’aime », 1482 commentaires et 7165 partages.

Cette construction temporaire, aménagée directement sur le Champ-de-Mars, devenait ainsi un arrêt obligatoire pour les touristes et les athlètes de passage à Paris.

Les plus privilégiés, cependant, sont les joueurs et les joueuses qui chaque jour, jusqu’à ce qu’ils soient éliminés ou médaillés, pourront démontrer leurs prouesses dans cette spectaculaire enceinte.

Dans une conférence de presse qui tournait un peu en rond, quelques jours avant la cérémonie d’ouverture, les Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth, classées deuxièmes au monde, se sont dégourdies lorsqu’il a été question des installations.

« C’est juste wow », lance Nuss, extasiée.

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Les Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth

À ce moment, elle n’avait même pas encore marché sur le sable blanc du court central. « Mais on sait que ce sera magique », insiste la native de La Nouvelle-Orléans.

Lorsqu’elles se promènent dans le village olympique et qu’elles rencontrent d’autres athlètes, la réaction est toujours la même : « On nous dit que nous disposons du plus beau site de compétition. »

Kloth, pour sa part, suit avec intérêt la construction du stade depuis deux ans. « Nous avions regardé les plans et ça dépasse vraiment toutes nos attentes. » Heureusement pour elle, le stade compte finalement 11 800 places. Ses sept frères et sœurs devraient donc être en mesure de trouver quelques sièges.

La première fois que je me suis rendu sur les lieux, c’était pour suivre le premier entraînement du duo canadien formé par Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes.

Paris a ses charmes et ses qualités, mais les indications menant aux différents sites de compétition laissent parfois à désirer. Ainsi, comme le stade est situé au centre du Champ-de-Mars, impossible de savoir, lors d’une première visite, par quelle porte entrer. En plus, tout le site est clôturé par d’énormes palissades en bois. À l’œil, elle mesure près de trois mètres de haut. Difficile, alors, de voir à travers ou par-dessus pour s’orienter à distance.

Je me suis donc rendu à la porte 20, sous la tour Eiffel. Après tout, le stade porte son nom. Et comme chaque entrée est séparée par plus d’une centaine de mètres, il ne faut pas se tromper.

Finalement, la bonne entrée se trouvait à la porte 5. J’ai marché en ordre décroissant. En sueurs, j’ai finalement trouvé le court central.

Comme il fallait s’y attendre, le stade est immense, intimidant et hors-norme. Le panorama est splendide.

« J’ai eu mon moment lorsque je suis arrivée sur le site. Juste de m’imaginer ici, en train de jouer, avec un stade rempli, ça donne des frissons », soutient Humana-Paredes, après avoir pris une tonne d’égoportraits avec sa coéquipière.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les Canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes

Néanmoins, ce stade pourrait aussi devenir une distraction. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour les Canadiennes, classées neuvièmes sur la planète.

Quand tu fais un travail de préparation et de visualisation, ça devient juste un autre stade. Il faut se préparer à ce genre d’évènement. Brandie Wilkerson

J’y suis retourné un jour de compétition, question de témoigner de l’ambiance d’une salle comble. Je revenais d’une matinée au judo, juste à côté.

Le match mettait aux prises les Brésiliennes Carolina Soldberg Salgado et Barabra Seixas de Freitas, troisième duo au classement, et les Japonaises Akiko Hasegawa et Miki Ishii.

Une fois rempli, le stade avait l’air encore plus monumental. Les sièges bleu corail s’étaient transformés en une mer de monde. Onze mille personnes qui chantent en chœur le fameux Monster Block, lorsqu’un bloc se transforme en un point, ça en jette.

Juste avant de partir, deux journalistes d’Angleterre me racontent à quel point ils sont impressionnés par les installations. Ils disent à la blague, ou pas, qu’ils ignoraient qu’on pouvait déplacer du sable. Pourtant, à l’Euro, ils ont l’habitude de mordre la poussière…