(Montigny-Le-Bretonneux) L’Albertaine Molly Simpson a terminé au cinquième rang de la finale féminine de BMX aux Jeux olympiques de Paris, vendredi.

Associated Press

Simpson a dévalé la piste du Stade BMX en 35,833 secondes, franchissant l’arrivée à un peu moins de huit dixièmes du podium.

Simpson s’était qualifiée pour les demi-finales de l’épreuve après avoir présenté le quatrième meilleur total de points lors des quarts de finale. En demi-finale, elle a accédé à la finale grâce à sa septième place au total des points.

L’Australienne Saya Sakakibara a décroché la médaille d’or grâce à un temps de 34,231 secondes.

Sakakibara a devancé l’Américaine Alise Willoughby dans le premier virage et n’a plus jamais été mise à l’épreuve, enchaînant les sauts et les bosses jusqu’à la médaille d’or.

La Néerlandaise Manon Veenstra a gagné la médaille d’argent, en 34,954 secondes et la Suissesse Zoe Claessens (35,060) a obtenu le bronze.

Willoughby, triple championne du monde, a été repoussée après le premier virage et a terminé sixième.

La Britannique Bethany Shriever, championne olympique en titre, s’est contentée de la huitième place.