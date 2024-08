(Paris) Le Canada s’est incliné 18-17 devant les États-Unis lors du tournoi olympique de basketball 3x3 féminin des Jeux de Paris, vendredi.

La Presse Canadienne

Les représentantes de l’Unifolié ont vu leur fiche glisser à 3-2.

L’Albertaine Katherine Plouffe a inscrit 10 points dans la défaite, un sommet, alors que sa sœur jumelle Michelle a récolté quatre points et six rebonds.

Rhyne Howard, qui joue pour le Dream d’Atlanta dans la WNBA, a réussi le tir de deux points victorieux au son de la sirène pour les Américaines (3-3). Elle a conclu l’affrontement avec sept points.

« C’était une belle manœuvre où elle s’est créé de l’espace pour un tir en s’éloignant du panier », a dit Katherine Plouffe, au sujet du tir clé de Howard.

Le Canada, troisième de la ronde préliminaire à huit équipes derrière l’Allemagne (4-1) et l’Australie (4-2), doit affronter l’Espagne (3-2) plus tard vendredi. Il terminera le premier tour contre l’Azerbaïdjan (2-4), samedi.

« Toutes les équipes sont bonnes ici, a dit Katherine Plouffe. On ne s’attendait pas à rester invaincues, mais on sait que notre club est solide et que les autres pays nous craignent. »

Les deux meilleures équipes de la ronde préliminaire accèdent aux demi-finales, tandis que les quatre suivantes participeront aux matchs éliminatoires, samedi.

Le tournoi se terminera lundi, avec les demi-finales et les matchs pour l’obtention d’une médaille.