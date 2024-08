(Paris) Le Canada a vu sa fiche glisser à 3-3 après avoir subi deux revers lors du tournoi olympique de basketball 3x3 féminin des Jeux de Paris, vendredi.

La Presse Canadienne

Chaque fois, les représentantes de l’Unifolié ont été battues par un tir au son de la sirène.

Dans le premier match, Rhyne Howard, qui joue pour le Dream d’Atlanta dans la WNBA, a réussi le tir de deux points victorieux pour aider les États-Unis à triompher 18-17 en prolongation.

Le Canada avait marqué en premier lors de prolongation, par l’entremise de l’Albertaine Katherine Plouffe, mais Howard a fait la différence.

« C’était une belle manœuvre où elle s’est créé de l’espace pour un tir en s’éloignant du panier », a déclaré Plouffe, au sujet du tir clé de Howard.

Les Canadiennes ont ensuite encaissé un revers crève-cœur de 22-20 en prolongation aux mains de l’Espagne, à la suite d’un tir de Sandra Ygueravide.

Le Canada, cinquième de la ronde préliminaire à huit équipes, terminera le premier tour contre l’Azerbaïdjan (2-4), samedi.

« Toutes les équipes sont bonnes ici, a dit Plouffe. On ne s’attendait pas à rester invaincues, mais on sait que notre club est solide et que les autres pays nous craignent. »

Les deux meilleures équipes de la ronde préliminaire accèdent aux demi-finales, tandis que les quatre suivantes participeront aux matchs éliminatoires, samedi.

Le tournoi se terminera lundi, avec les demi-finales et les matchs pour l’obtention d’une médaille.