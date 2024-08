Le Canadien Mohammed Ahmed a pu y croire jusqu’au dernier moment. Mais dans les derniers mètres, il a semblé manquer d’énergie. Il a terminé la course du 10 000 m au quatrième rang.

Le coureur de fond de l’Ouganda Joshua Cheptegei a gagné la course, suivi de l’Éthiopien Berihu Aregawi et de l’Américain Grant Fisher.

Ahmed s’est tenu en milieu de peloton jusqu’à la mi-course. À ce moment, il s’est joint au groupe de tête. Lorsqu’il ne restait que 3500 m, il occupait la deuxième position. Il soutenait assidûment le rythme du meneur Yomif Kejelcha, lui volant même par moment la tête.

Il ne restait plus que 100 mètres à parcourir et Ahmed figurait toujours au deuxième rang. Mais chacune de ses foulées marquait son ralentissement. La cadence soutenue de ses poursuivants ne lui semblait plus soutenable. Si bien qu’Aregawi et Fisher l’ont dépassé, le laissant derrière, au pied du podium.

« J’ai géré du mieux que j’ai pu, a dit Ahmed. Je me sentais vraiment bien. Chaque fois que je demandais à mon corps de bouger, il répondait très bien. Je savais que cette course allait être vraiment très difficile parce qu’elle comptait huit des 14 meilleurs de tous les temps ou quelque chose comme ça.

« Mais c’était la course de 10 000 mètres la plus rapide jamais réalisée en raison de la profondeur. J’ai travaillé vraiment très dur cette année. Je pense que j’ai vraiment, vraiment bien exécuté cette course. Il ne me restait plus rien dans les 50 derniers mètres. »

Mohammed Ahmed a terminé la course en 26:43 min. Il avait couru cette distance en près de 10 secondes de moins en mars 2022, lors de la compétition Sound Running The Ten, à San Juan Capistrano, aux États-Unis. Il avait alors établi le record canadien.

L’Ontarien de 33 ans participe à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques. Il tentera de remporter une dernière médaille à la course de 5000 m, qui aura lieu le 10 août.

Il avait quitté les Jeux de Tokyo avec l’argent au cou, après avoir terminé l’épreuve du 5000 m en 12:58 min.