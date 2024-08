(Paris) Audrey Leduc a frappé fort à son entrée en scène aux Jeux olympiques de Paris, vendredi matin, dans un Stade de France rempli au maximum de sa capacité.

La sprinteuse de Gatineau a réussi un temps de 10,95 secondes au 100 mètres (+1,2 m/s), améliorant ainsi son propre record canadien d’un centième. Elle a remporté la quatrième vague du premier tour pour accéder aux demi-finales présentées samedi soir.

« L’objectif était de venir sentir la piste, de vraiment avoir le feeling de comment c’était, a simplement indiqué Leduc quelques minutes plus tard. On l’a eu sur la piste de pratique, c’était rapide, mais là [c’était] de le faire avec toute la foule, l’expérimenter, pour être encore plus prête pour demain. »

Auteure d’un excellent départ, l’athlète de 25 ans s’est détachée de ses voisines de couloir immédiates, avant de reprendre la jeune Jamaïcaine Tia Clayton (11,00), championne mondiale junior en 2022.

La surface violette du Stade de France, une couleur inédite, a assurément plu à la Québécoise, affamée pour la suite.

Je m’attendais à un record personnel. C’est donc réalisé. D’un centième, mais c’est un centième quand même ! Gagner la course, c’est encore mieux. Audrey Leduc

Au combiné des huit départs de ce premier tour, Leduc a réussi le sixième temps. Dans l’ultime vague, l’Ivoirienne Marie-Josée Talou-Smith (10,87) et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,92), deux des principales favorites, ont inscrit respectivement les premier et deuxième chronos, sans pousser jusqu’au bout.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Audrey Leduc a réussi le sixième temps au combiné des huit départs du premier tour.

La Britannique Daryll Neita pointe au troisième échelon en 10,92, à un millième de Fraser-Pryce, 37 ans et médaillée aux quatre derniers JO sur la ligne droite. L’Américaine Sha’carri Richardson (10,94), championne mondiale en titre, est quatrième.

À ses débuts aux JO, Audrey Leduc a assuré de ne pas avoir été impressionnée par l’ampleur de l’évènement et la présence de quelque 70 000 spectateurs. Sa participation aux Mondiaux intérieurs au printemps et à la compétition de la Ligue de diamant à Londres, où elle a pris part à un relais le 20 juillet, lui a servi de préparation.

Elle a expliqué n’avoir ressenti aucune nervosité particulière. « Pas vraiment. […] On dirait que j’étais juste prête. J’avais très hâte de courir. Ma dernière course [individuelle] était aux Championnats canadiens [à la fin de juin]. »

Leduc a surpris la planète athlétisme en stoppant l’aiguille à 10,96 lors d’une rencontre en Louisiane, le 20 avril. Elle a battu le record national de 10,98 d’Angela Bailey qui tenait depuis 1987.

Que vise-t-elle pour les demi-finales et potentiellement la finale samedi soir ? « Exécuter, a résumé l’étudiante au MBA à l’Université Laval. La même chose [que vendredi] en fait. […] Je l’ai vécu aujourd’hui, donc c’est juste de pouvoir le refaire, mais en mieux. »

Leduc s’alignera également au 200 m et au relais 4 x100 m à Paris.

Quatrième de la première vague en 11,27, Jacqueline Madogo, d’Ottawa, n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde suivante.

Faux départ pour CPT

Une demi-heure plus tôt, le vétéran Charles Philibert-Thiboutot a connu une entrée en scène à l’opposé de celle de sa coéquipière québécoise.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot

Le coureur de Québec a fini 14e et avant-dernier de sa vague de premier tour au 1500 m, ce qui l’obligera à passer par le repêchage programmé samedi soir. Il devait se classer parmi les six premiers pour accéder directement aux demi-finales du lendemain.

« C’est sûr que c’est décevant de ne pas passer, mais j’ai exécuté à la perfection, a regretté Philibert-Thiboutot quelques minutes plus tard. J’étais top 3, top 4 pendant toute la course. Si j’avais eu le jus pour rester dans le top 6, j’aurais été top 6. Mon plan de match a été exécuté à la perfection, mais il m’a manqué une petite affaire ce matin. »

Coincé derrière un mur de concurrents dans la dernière ligne droite, le Québécois de 33 ans a faibli au moment où il devait produire une accélération, ce qui l’a relégué relativement loin des six premiers. Son chrono de 3 min 36,92 l’a laissé à près d’une seconde et demie du sixième échelon.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot (au centre) a fini 14e et avant-dernier de sa vague de premier tour au 1500 m.

« Ce sont des courses où il y a beaucoup monde et on était 12 ou 15 à l’intérieur d’une seconde, a-t-il analysé. En dix ans sur le circuit international, je n’ai jamais vu ça. Ça joue du coude dans les 200 derniers mètres, on se fait bardasser d’un côté et de l’autre. Essayer de rester détendu et accélérer en même temps, c’est une tâche difficile. Je vais travailler là-dessus pour demain. »

Cette formule de repêchage est une nouveauté aux Jeux de Paris pour les épreuves de 200 m à 1500 m. Plutôt que d’avoir une occasion d’être qualifié par le temps (lucky loser), les athlètes ont droit à une seconde chance.

« J’aurais préféré que plus de monde passe [directement aux demi-finales], mais je suis content d’avoir une deuxième chance », a lancé Philibert-Thiboutot, pressé d’amorcer sa course de retour au calme afin de se préparer pour samedi soir.

Le Norvégien Jakob Ingebrigsten, sacré à Tokyo, a terminé troisième de la troisième vague, sans trop forcer, pour accéder aux demi-finales.