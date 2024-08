(Ottawa) Le Tribunal arbitral du sport a rejeté l’appel canadien voulant que l’ISU accorde le bronze à l’unifolié pour l’épreuve en équipe de patinage artistique aux Jeux de Pékin, en 2022.

La Presse Canadienne

La Russie avait obtenu l’or même si une membre de leur équipe, Kamila Valieva, avait été sanctionnée pour dopage.

Le Canada avait terminé quatrième dans cette discipline.

Patinage Canada a eu la réaction suivante, par communiqué.

« Patinage Canada respecte la décision du TAS concernant l’attribution de médailles pour l’épreuve par équipe de patinage artistique, aux Jeux olympiques de Beijing 2022. »

Bien que nous soyons déçus que la décision n’accorde pas la médaille de bronze au Canada, nous épaulons les efforts et les performances de nos athlètes. Leur dévouement, leur résilience et leur esprit sportif, tout au long de ce processus, illustrent l’esprit du patinage artistique canadien. Extrait du communiqué de Patinage Canada

« Nous adressons nos sincères félicitations aux équipes des États-Unis et du Japon, médaillées d’or et d’argent. Leurs performances exceptionnelles sont vraiment dignes d’éloges et nous célébrons leurs réalisations aux côtés de la communauté mondiale du patinage. »

Patinage Canada a ajouté ceci :

« [Nous continuerons] de mettre l’accent sur le développement des athlètes, le sport sans dopage et la promotion des valeurs de l’excellence, du respect et de l’équité en patinage artistique. »

Le Comité olympique canadien a aussi réagi.

« Le COC est déçu de la décision. Nous croyons, conformément aux règlements de l’ISU, que les points auraient dû être réattribués, et il est malheureux que le TAS ne soit pas arrivé à cette même conclusion.

« Nous félicitons les patineurs artistiques d’ÉquipeCanada qui ont traversé ce long processus avec grâce et nous les admirons pour leur performance sur la patinoire, comme à l’extérieur de celle-ci. »