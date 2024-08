Les joueuses de tennis ukrainiennes Lyudmyla Kichenok et Nadiia Kichenok

(Paris) La maire de Paris Anne Hidalgo, ville-hôte des Jeux olympiques, a remis jeudi la plus haute distinction de la ville à deux athlètes ukrainiens, et rendu hommage aux 489 athlètes ukrainiens morts depuis le début de l’offensive russe en 2022.

Agence France-Presse

« Vous vous battez pour l’honneur de l’Ukraine », a déclaré l’élue socialiste lors d’une réception à l’Hôtel de Ville en présence d’une trentaine d’athlètes ukrainiens.

Parmi eux, la rameuse Anastasiia Kozhenkova, championne olympique en quatre de couple en 2012 à Londres, et le plongeur Oleksii Sereda, 5e lundi de la finale du 10 m synchronisé.

À qui la maire de Paris a remis la médaille grand vermeil de la Ville de Paris, plus haute distinction de la capitale, « en signe de reconnaissance et d’amitié » et pour montrer aux Ukrainiens qu’ils ne sont « pas seuls ».

Soutien de l’Ukraine depuis le début de l’invasion, la maire de Paris avait reçu début juin le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« L’Ukraine a tenu tous ces deux ans et demi et le drapeau ukrainien est hissé pendant ces Jeux olympiques », a déclaré le ministre des Sports Matviy Bidnyi, ancien champion de culturisme, présent à la réception.

La délégation ukrainienne a rappelé que 489 de ses athlètes étaient morts depuis le début de l’invasion russe.

À Paris, l’Ukraine, représentée par 140 athlètes, a pour l’instant remporté deux médailles. Aux JO de Tokyo en 2021, elle en avait remporté 19.

Le président Zelensky a qualifié mercredi de « demi-mesures » les sanctions imposées à la Russie et en Biélorussie aux JO.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie avec le soutien de la Biélorussie, le Comité international olympique a banni ces deux pays des JO-2024.

Mais une poignée de ressortissants russes et biélorusses n’ayant jamais soutenu l’assaut russe participent à titre individuel, sous bannière neutre et sans hymne.