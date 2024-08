(Paris) Félix Auger-Aliassime joue sans complexe depuis le début des Jeux olympiques. Pour la première fois depuis février 2022, il a battu deux fois de suite, dans un même tournoi, des membres du top 10. Jeudi, c’était au tour de Casper Ruud d’être sa victime.

La veille, il s’était libéré d’un fardeau en disposant Daniil Medvedev pour la première fois de sa carrière. Mais le Russe n’a jamais été reconnu pour son jeu sur terre battue, même s’il pointe au cinquième rang du classement mondial.

En revanche, en quarts de finale, le défi était tout autre contre Casper Ruud, spécialiste sur terre battue, vainqueur de 11 titres sur la surface et neuvième raquette mondiale.

PHOTO CARL DE SOUZA, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime affrontera Carlos Alcaraz en demi-finale.

Nullement intimidé, Auger-Aliassime a filé vers une victoire en trois manches de 6-4, 6-7 (10-8) et 6-3. Combatif, il a dominé son adversaire pendant la troisième manche décisive. Ruud, au bout du rouleau, a craqué en propulsant la troisième balle de match à laquelle il faisait face derrière la ligne de fond du Québécois. En gonflant son biceps droit, au son de l’entraînante pièce Bullet Proof, il s’est retourné vers son clan.

« Je sais que depuis le début de la saison de terre battue, je joue de mieux en mieux. Il y a de petites défaites crève-cœur ici et là, mais ça reste que j’ose croire qu’à force de faire les bonnes choses, le travail va finir par payer. Et en plus, dans des moments comme ça, ça fait encore plus plaisir », a-t-il déclaré dans un très court point de presse.

Presque immédiatement après sa bataille de 2 heures et 47 minutes, Auger-Aliassime devait aller disputer son match de double mixte avec Gabriela Dabrwoski. Nous y reviendrons.

Garder le contrôle

Sous le toit du court Suzanne-Lenglen, la 13e tête de série du tournoi a joué sans compromis. Son service, comme c’est le cas depuis le début de la semaine olympique, a provoqué des ravages. Son adversaire et lui partagent néanmoins des statistiques similaires au service.

« Ce n’est pas la seule chose que je fais de bien, a-t-il justifié. Je bouge bien, je retourne beaucoup de services, alors les choses vont bien, mais physiquement, tout fonctionne. Je suis capable de mettre de la pression pendant 3 h. »

Tactiquement, Auger-Aliassime a aussi eu le dessus sur son adversaire. Capable de rivaliser en puissance, Ruud n’a cependant jamais déployé un arsenal comme le sien. Le Québécois s’est distingué par la délicatesse de ses amortis et la justesse de ses montées au filet, réussissant 68 % d’entre elles.

Ça a chauffé, cependant, pour le favori de la foule en deuxième manche. D’abord, il a bousillé une avance de 0-40 alors que Ruud était au service à 4-4. Ensuite, il a plié sur une balle de match au 12e point du bris d’égalité.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Casper Ruud

« Je sentais que malgré tout, malgré la perte du deuxième set, je jouais quand même mieux que lui. C’est moi qui menais au deuxième set. C’est ma faute s’il est revenu. Et je savais que j’étais en contrôle. Je ne voulais montrer aucun signe de frustration, aucun signe de fatigue », a-t-il expliqué au terme de la rencontre.

Au troisième engagement, il voulait « essayer de mettre la pression dès le début. » Il a senti une baisse de régime chez son vis-à-vis et la porte s’est ouverte : « C’était l’idéal ! »

Marquer l’histoire

Auger-Aliassime a donc rendez-vous avec Carlos Alcaraz, vendredi, à 7 h 30, heure du Québec. Cette rencontre de demi-finale aura lieu sur le court central de Roland-Garros, là où le prodige espagnol a remporté la dernière édition du grand chelem français en juin.

« Alcaraz, c’est toujours un très gros challenge », a reconnu Auger-Aliassime.

À l’enjeu : une place en finale et la certitude d’offrir au tennis canadien sa première médaille olympique en simple. La médaille d’or remportée par Sébastien Lareau et Daniel Nestor aux Jeux de Sydney en 2000 demeure la seule dont l’unifolié peut se targuer.

Toutefois, Auger-Aliassime a perdu ses trois derniers affrontements contre Alcaraz. La dernière fois, c’était à Roland-Garros, en ronde des 16, il y a précisément deux mois.

« C’était difficile à Paris la dernière fois qu’on s’est joués, se souvient-il. Je dois être en forme, je dois bien récupérer cette nuit et être en forme pour ce match-là. Je dois tout mettre en place pour gagner. Il va falloir que je joue un match presque parfait. »

Le bronze en ligne de mire

Le reste de la soirée a été un feu roulant pour Auger-Aliassime.

À 20 h 12, il quittait la zone mixte avec urgence pour tenter de se remettre de ses émotions et pour préparer son deuxième duel du jour.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski

À 20 h 57, Gabriela Dabrowski et lui sautaient sur le court Simonne-Mathieu pour disputer leur match de demi-finale en double mixte contre les Tchèques Tomas Machac et Katerina Siniakova.

Entre ses matchs, le héros de la dernière heure n’a eu du temps que pour une douche et un breuvage énergisant.

C’en était trop cependant pour le Québécois. Visiblement à bout de souffle, Auger-Aliassime a été incapable d’aligner deux victoires de suite. Les Canadiens se sont inclinés en deux manches identiques de 6-3.

Entre les points, Auger-Aliassime courait après son souffle, grimaçait et montrait des signes d’insatisfaction, surtout au filet.

Même s’il a joué un total de 4 heures et 7 minutes sur la terre battue, cela représente à peu près le temps qu’il pourrait passer sur le terrain lors d’un match en grand chelem. Mais être obligé de s’arrêter près de trois quarts d’heure au milieu de cet effort, « c’est pire », a-t-il précisé à son deuxième passage dans la zone mixte.

« C’est quand même la journée d’hier (mercredi) qui était difficile, même si j’ai réussi à revenir. Il y a toujours une incertitude sur la manière dont tu vas te sentir le lendemain d’un match comme celui d’hier (contre Medvedev). »

Sa partenaire ne s’est pas adressée aux membres des médias, car elle était malade. « C’était difficile pour nous deux. Moi, pour des raisons évidentes à cause du simple et elle aussi. C’était un peu un mauvais scénario. Tout était en place pour que ce soit difficile. »

Le duo canadien se battra pour la médaille de bronze contre les Néerlandais Demi Schuurs et Wesley Koolhof, en fin d’avant-midi, juste après la demi-finale en simple d'Auger-Aliassime.

« Je n’ai pas terminé », a juré Auger-Aliassime, avant de caler la deuxième bouteille qu’il avait entre les mains.