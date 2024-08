Natation La performance de Pan Zhanle serait « humainement impossible »

(Paris) L’entraîneur australien et ancien nageur Brett Hawke a remis en cause l’intégrité de la performance réalisée mercredi soir à La Défense Arena par le nageur chinois Pan Zhanle, qui a pulvérisé son record du monde du 100 m nage libre pour être sacré champion olympique, affirmant qu’elle n’était « pas humainement possible ».