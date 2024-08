(Paris) Sur les autres engins, toutes les gymnastes avaient terminé leur exercice. Il ne restait qu’une seule prestation. Celle qui allait sceller l’issue de ce concours complet olympique. Celle que tous attendaient.

L’Arena Bercy s’est tu. Simone Biles s’est avancée pour entamer son exercice au sol. Sur son appareil par excellence, elle a été impeccable. Tout le monde a fixé l’écran géant. La vedette américaine parviendrait-elle à vaincre sa plus grande rivale, la Brésilienne Rebeca Andrade ?

Le score est apparu : 15,066.

Comme s’ils ne formaient qu’un seul corps, les spectateurs se sont levés d’un bloc. Ils ont levé les bras, applaudi, crié, sorti leurs drapeaux américains. On se croyait aux États-Unis. Le moment était grandiose, rien de moins.

Biles, elle, affichait son plus beau sourire. Celui d’une gymnaste qui remporte sa deuxième médaille d’or en trois jours, après celle décrochée avec l’équipe américaine au concours par équipes. Celui d’une athlète qui a vaincu ses démons. Celui d’une légende libérée.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Simone Biles et sa prestation au sol époustouflante, large sourire aux lèvres, a remporté le concours complet individuel avec 59,131 points

« Il y a quelques années, je ne pensais pas remettre les pieds sur un plancher de gymnastique à nouveau, juste à cause de tout ce qui était arrivé », a-t-elle laissé tomber devant au moins une centaine de journalistes en conférence de presse. « Mais avec l’aide de Cécile [Canqueteau-Landi, son entraîneuse], je suis revenue au gym et j’ai travaillé vraiment fort mentalement et physiquement. »

« Même ce matin, à 7 h, j’ai vu mon thérapeute malgré le décalage horaire, a poursuivi la médaillée d’or. […] Je m’assurais d’être prête mentalement. »

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Simone Biles présente son pendentif en forme de chèvre.

Au moment de rencontrer les médias, près d’une heure après son triomphe, Biles avait accroché autour de son cou une chaînette à laquelle était accroché un pendentif en forme de chèvre. « Chèvre » comme dans goat, en anglais, dont les lettres forment l’acronyme Greatest of All Time (meilleure de tous les temps).

« C’est un peu comme une ode, a-t-elle expliqué en souriant. Certains l’aiment, d’autres le détestent. C’est le meilleur des deux mondes. Je me disais : “Si ça se passe bien, je vais porter le pendentif. Je sais que les gens vont devenir fous.” »

« Au bout du compte, c’est fou que je sois dans la conversation comme la plus grande athlète de tous les temps parce que je pense encore que je suis seulement Simone Biles de Spring, au Texas, qui aime faire des pirouettes. »

Plus stressée que jamais

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Cette sixième médaille d’or lui fait dépasser le palmarès prestigieux de la légende roumaine Nadia Comăneci.

Ce titre olympique, Biles ne l’a pas eu tout cuit dans le bec. Rien n’était acquis. Beaucoup ont d’ailleurs sans doute frémi quand l’Américaine a fait une erreur importante à son deuxième appareil, les barres asymétriques – elle a eu besoin d’un élan supplémentaire. Au terme de la deuxième rotation de quatre, Rebeca Andrade se trouvait en première place, suivie de l’Algérienne Kayla Nemour et de Biles.

L’étoile américaine a eu besoin d’un moment pour se « recentrer ». « De tous les appareils, je pense que le seul que je n’ai pas raté ici ou à Houston [son lieu d’entraînement], ce sont les barres. […] J’étais un peu déçue de ma performance aux barres. Ce n’est pas comme ça que je me balance d’habitude. Je ne suis pas la meilleure aux barres, mais je peux me balancer comme du monde ! »

Jamais, de toute sa carrière marquée par 23 titres mondiaux et maintenant 9 médailles olympiques, Biles ne s’est sentie aussi menacée par une adversaire que par Andrade. La Brésilienne, qui était aussi fort encouragée par la foule, a livré la compétition à laquelle tous s’attendaient.

PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS La Brésilienne Rebeca Andrade

« Je ne veux plus compétitionner avec Rebeca. Elle est beaucoup trop près ! », a lâché Biles en riant. « Je n’ai jamais eu une adversaire aussi près, alors ça m’a assurément mise sur la défensive et ça a fait ressortir la meilleure athlète en moi. Je suis emballée de compétitionner avec elle, mais c’était un peu plus inconfortable. Je stressais ! »

À son côté, sa coéquipière Sunisa Lee, médaillée de bronze, s’est exclamée : « Je ne t’ai jamais vue stresser autant ! »

« Je savais à quel point c’est une athlète phénoménale, a renchéri Biles. À chaque appareil, nos scores étaient similaires. Je me disais : “OK, je pense que je dois sortir les gros muscles cette fois-ci.” Mais globalement, je suis super fière de ma performance aujourd’hui et du combat que j’ai mené dans les trois dernières années, mentalement et physiquement, juste pour revenir compétitionner sur la scène internationale, aux Olympiques. »

« Je suis vraiment fière de moi »

De toute évidence, le moment était parfait pour Biles de ramener à sa mémoire, et à celle de tous ceux qui l’écoutaient, tout ce qu’elle a traversé ces dernières années, depuis qu’elle a abandonné les Jeux de Tokyo afin de préserver sa santé mentale.

« Je suis allée en thérapie religieusement chaque jeudi, et maintenant, je le fais chaque fois que j’en ai besoin, quand je suis dans de grosses compétitions », a-t-elle évoqué. « Je suis vraiment fière de moi d’avoir mis le travail et de ne jamais avoir abandonné parce que je pensais que je ne compétitionnerais plus jamais sur la scène mondiale. »

Sauf qu’elle y est. Elle est de retour. Et elle pourrait encore ajouter quatre médailles au compteur.