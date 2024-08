PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS

TENNIS

6 h — Iga Świątek contre Zheng Qinwen en demi-finale

8 h — Tommy Paul contre Carlos Alcaraz en quart de finale

10 h — Casper Ruud contre Félix Auger-Aliassime en quart de finale 13 h — Stefanos Tsitsipás contre Novak Djokovic en quart de finale

13 h — Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski contre Katerina Siniakova et Tomas Machac en demi-finale du double mixte

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a écarté le dangereux Daniil Medvedev pour accéder aux quarts de finale, où ce ne sera pas plus simple contre Casper Ruud. Le Norvégien mène 3-2 en cinq duels entre les deux joueurs. Aussi au programme, Iga Świątek pour une place en finale, ainsi que des duels corsés pour Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Auger-Aliassime fera aussi équipe avec Gabriela Dabrowski plus tard en journée.