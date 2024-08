(Paris) La journée a pris fin prématurément sur les tatamis de l’Aréna Champ-de-Mars pour le vice-champion du monde Shady Elnahas. Le judoka qui était classé cinquième tête de série dans le tableau des 100 kg aux Jeux olympiques de Paris s’est incliné dès son premier combat, devant le Suisse Daniel Eich.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Troisième judoka au classement mondial, Elnahas a été projeté au sol par waza-ari après 34 secondes de prolongation, offrant ainsi une victoire de 1-0 à l’Helvète, qui poursuivra sa route en quarts de finale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Eich, qui occupe le 14e rang mondial et a conclu neuvième des Mondiaux plus tôt cette année, avait été battu par le Canadien d’origine égyptienne à leur seul autre affrontement, au grand Chelem de Tokyo, en novembre dernier.

Elnahas se posait visiblement beaucoup de questions au moment de rencontrer les journalistes canadiens dans la zone mixte, où il a évoqué sa fracture du pouce gauche, subie il y a environ deux semaines, et qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Il ne sait pas si cette intervention, qui l’a privé de quelques jours d’entraînement, a causé sa perte. Il a également parlé d’une lenteur générale ressentie dès son réveil. Bref : il tentait tout autant que les scribes de comprendre ce qui venait de se passer.

Ce revers est une grande déception pour l’équipe canadienne, qui n’a que la médaille d’or de Christa Deguchi, remportée lundi chez les 57 kg, à ramener dans ses bagages.

Antoine Valois-Fortier, l’entraîneur-chef, et toute l’équipe haute performance de Judo Canada avaient comme objectif de ramener de deux à trois médailles individuelles. Il ne reste plus qu’Ana Laura Portuondo Isasi en lice chez les plus de 78 kg, vendredi. Mais la 56e judoka au monde ne représente pas un réel espoir de médaille dans ce tournoi.

Le Canada livrera aussi la compétition par équipe mixte, samedi.