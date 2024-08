(Paris) La superstar américaine Simone Biles a été sacrée jeudi soir au concours général individuel de gymnastique artistique, décrochant sa deuxième médaille d’or aux Jeux de Paris 2024, la sixième olympique de sa carrière.

Agence France-Presse

Derrière l’Américaine de 27 ans, la Brésilienne de 25 ans Rebeca Andrade décroche l’argent et le bronze revient à Sunisa Lee, autre Américaine âgée de 21 ans, qui perd son titre.

Biles et sa prestation au sol époustouflante, large sourire aux lèvres, a remporté l’épreuve avec 59 131 points, contre 57 932 pour Andrade et 56 465 à Lee.

La Canadienne Ellie Black a pris le sixième échelon grâce à un total de 54 799.

Avec cette nouvelle victoire, la deuxième après celle au concours général par équipes obtenue avec ses partenaires américaines, Biles assoit sa stature de légende de la gymnastique artistique, forte de neuf médailles olympiques, dont cinq récoltées à Rio en 2016.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Simone Biles et sa prestation au sol époustouflante, large sourire aux lèvres, a remporté l’épreuve avec 59 131 points

Cette sixième d’or lui fait dépasser le palmarès prestigieux de la légende Roumaine Nadia Comăneci (cinq médailles d’or).

Elle lui fait aussi entrer dans le club très fermé des athlètes sacrées deux fois aux JO au concours général individuel. Elle y rejoint la soviétique Larissa Latynina (1956 et 1960) et la Tchèque Věra Čáslavská (1964 et 1968), qui, elles, avaient obtenu leurs titres consécutivement.

Simone Biles, basée au Texas et entraînée par les Français Cécile et Laurent Landi, est encore qualifiée pour trois des quatre finales individuelles à venir, à l’exception de celle des barres asymétriques.

Ses finales par agrès suivront samedi (saut) et lundi (poutre et sol).

Il y a trois ans à Tokyo, la finale du concours général par équipes avait viré au cauchemar pour Biles. Elle avait abandonné soudainement avant d’expliquer lutter contre des pertes de repères dans l’espace dangereuses pour les gymnastes.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Cette sixième d’or lui fait dépasser le palmarès prestigieux de la légende Roumaine Nadia Comăneci.

Néanmoins médaillée d’argent avec les États-Unis, elle n’avait plus participé ensuite qu’à la finale de la poutre, en fin de compétition, où elle avait arraché une médaille de bronze.

Biles n’était revenue à la compétition que deux ans plus tard, à l’été 2023 aux États-Unis, à l’automne suivant sur la scène internationale, avec un épatant quadruplé aux Mondiaux à Anvers (Belgique).

Sa collection de médailles, dont 29 d’or au total entre les mondiaux et les JO, constituée depuis 2013, reste inégalée.