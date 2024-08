PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS

(Paris) À 28 ans. À ses quatrièmes Jeux olympiques. Ellie Black a pris le 6e rang au concours complet individuel, jeudi.

Pendant que tous les regards étaient tournés vers la lutte au sommet que se livraient les étoiles américaine et brésilienne Simone Biles et Rebeca Andrade, la Canadienne a livré des performances remarquables sur trois des quatre appareils.

Après avoir superbement commencé aux barres asymétriques, ce qui l’a placée au 3e rang après la première rotation, elle s’est exécutée à la poutre. Durant toute cette finale, c’est la seule fois où elle a chuté. Elle a perdu un point, ce qui est considérable. Elle a poursuivi la compétition comme si de rien n’était par la suite, amassant de bons pointages aux appareils suivants.

« Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini », a-t-elle relaté dans la zone mixte.

Tu dois continuer de te battre. Je veux montrer ma gymnastique, je veux montrer ce que je pratique. Mon côté compétitif est ressorti : j’ai travaillé tellement fort pour être ici et je veux utiliser cette chance au maximum. Alors j’ai continué à pousser jusqu’à la fin. Ellie Black

En fin de compte, même si elle n’avait pas perdu ce point à la poutre, elle n’aurait pas dépassé Kaylia Nemour, qui a conclu devant elle en 5e place. En fait, une médaille aurait été extrêmement difficile à obtenir contre les Biles, Andrade et Sunisa Lee de ce monde.

« Ces filles sont incroyables, a dit Black à leur sujet. Elles sont géniales. Elles sont super inspirantes. C’est difficile de les suivre, mais elles font des choses incroyables pour le sport. Je pense que c’est une chose importante à noter. »

Aux derniers Jeux olympiques à Tokyo, en 2021, Ellie Black avait raté la finale du concours complet individuel. À Rio, elle avait terminé en 5e place. Et elle avait huit ans de moins.

« J’ai travaillé vraiment fort pour atteindre le niveau auquel je suis, surtout à 28 ans. Arriver à finir 6e au monde malgré le fait que je suis tombée une fois, c’est assez cool. Alors je suis fière. »

Présences spéciales

Aux Jeux olympiques, n’importe quelle question peut déclencher une réaction inattendue chez les athlètes, qui sont à fleur de peau après leurs épreuves. Ç’a été le cas, jeudi soir, quand Black s’est fait interroger sur la présence de sa famille dans les gradins de l’Arena Bercy. La Néo-Écossaise a tenté de retenir ses larmes, en vain.

« Je me suis entraînée avec mon frère, j’habite avec lui. Il est l’un de mes plus grands fans. Mon père aussi. Je ne serais pas où je suis sans eux. Les avoir ici, c’est assez spécial », a-t-elle dit en portant les mains à ses yeux.

Mon père est venu à toutes mes grosses compétitions. Il voyage avec moi depuis que je suis toute petite. Il me dit de faire ce sport parce que j’aime ça, j’aime aller sur les engins et être moi-même. Ellie Black

Black, qui doit toujours prendre part à la finale par agrès du saut samedi, a souvent été blessée au fil des années. Encore jeudi, avant le début du concours complet, elle portait un épais bandage à une cheville. Mais 12 ans après ses premiers Jeux olympiques à Londres, en 2012, elle fait toujours partie des meilleures. Elle l’a prouvé jeudi.

« Il y a eu tellement d’obstacles pour arriver ici. Je suis vraiment fière d’être là et de ce que j’accomplis. »