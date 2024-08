Jessica Zi Jia Guo et Sera Azuma

(Paris) Le Canada s’est incliné 33-32 devant le Japon lors du duel de la médaille de bronze à l’épreuve féminine du fleuret par équipes aux Jeux olympiques de Paris, jeudi.

La Presse Canadienne

L’équipe japonaise a pris les devants 14-13 au terme du quatrième relais. Puis, lors du cinquième, Yuke Ueno a dominé la Canadienne Yunjia Zhang 5-1 pour donner un bon coussin à sa troupe.

Le Canada a par la suite été incapable de s’approcher à moins de deux points de ses adversaires jusqu’au neuvième et dernier relais.

La médaillée de bronze Eleanor Harvey a eu le meilleur sur Ueno par la marque de 3-1, mais la Japonaise a fait preuve d’une belle défensive dans les 30 dernières secondes pour offrir la médaille de bronze à son pays.

Plus tôt jeudi, Harvey avait permis au Canada de vaincre la France et d’accéder aux demi-finales de la compétition. Le Canada a remporté son duel 38-36, au bout de 80 minutes et 39 secondes.

Tout s’est joué au dernier relais, alors que le Canada tirait de l’arrière par un point. Harvey a alors réussi six touches, contre trois pour son adversaire Ysaora Thibus, pour donner les devants aux représentantes de l’Unifolié.

En demi-finale, le départ canon des Canadiennes n’a pas été suffisant pour museler les Américaines, qui tiraient respectivement de l’arrière 5-1 et 6-2 après les premier et deuxième relais.

Les États-Unis ont éventuellement gagné 45-31 pour rejoindre l’Italie en finale.

Le vent a tourné au troisième relais, lorsque Zhang n’a réussi que quatre touches, comparativement aux 13 de l’Américaine Lee Kiefer. Le Canada s’est ainsi retrouvé en déficit pour la première fois du match, et il n’a jamais été en mesure de se replacer par la suite.

Harvey a écrit une page d’histoire dimanche, lorsqu’elle a gagné la médaille de bronze au fleuret individuel à Paris.

Il s’agissait de la première médaille du pays en escrime aux Jeux olympiques d’été.