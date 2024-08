(Levallois-Perret, France) Le petit gymnase de notre appart-hôtel de Levallois-Perret est désespérément vide en l’absence d’Yves Boisvert, le distingué collègue qui brille par son absence aux Jeux olympiques parce qu’il préfère Washington à Paris. Ça fait en sorte que le seul tapis roulant est toujours libre.

L’endroit est très modeste – pas un haltère pour entretenir ses biceps –, mais il s’agit néanmoins du seul lieu climatisé de l’immeuble de sept étages, qui jouxte les dizaines de rails pour les trains de banlieue en partance de la gare Saint-Lazare. Je songe sérieusement à quitter le four de nos chambres pour aller y écrire.

Attiré par le nom du complexe sportif voisin (Louison Bobet, légende du cyclisme des années 1950), j’ai eu la mauvaise idée d’amorcer ma séance de gymnastique sur la piste d’athlétisme extérieure, à deux pas de l’hôtel. Le temps était couvert, mais la chaleur irradiait de la surface. Même avec la brise, j’avais plus l’impression de nager que de courir après 10 minutes. Par crainte qu’un drone n’enregistre ma cadence pédestre, je suis retourné à la clim du gym.

Mon escapade torride m’a néanmoins permis de découvrir le terrain Didier Drogba, baptisé en l’honneur de l’ancienne gloire de Chelsea qui a connu un passage remarqué avec l’Impact de Montréal. Ballotté entre Abidjan et la France, l’Ivoirien d’origine, présent à la cérémonie d’ouverture, a passé une partie de son adolescence au Levallois Sporting Club (LSC).

PHOTO KAI PFAFFENBACH, ARCHIVES REUTERS Didier Drogba se prend en photo avec sa compagne Gabrielle Lemaire et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

Fondé en 2008 et 2010, le petit complexe comprend donc le stade Didier Drogba, une piste d’athlétisme de 250 mètres dédiée à Colette Besson, championne olympique du 400 mètres à Mexico en 1968, et six courts de tennis ont été construits sous le terrain de foot.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le terrain Didier Drogba

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le terrain Didier Drogba

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le terrain Didier Drogba 1 /3





À l’heure du midi, trois ados torse nu tapaient dans un ballon et un boxeur sautait à la corde en haut de l’estrade sous l’œil d’un entraîneur.

Théoriquement, une carte de type Accès Levallois-Perret est exigée après les grillages d’entrée, mais les préposés m’ont laissé passer quand je leur ai raconté les liens de Drogba avec Montréal.

Le séjour de l’avant-centre à Levallois-Perret est souligné par quelques photos et trophées et des textes dans le pavillon d’accueil moderne. L’inauguration du stade Didier Drogba, le 29 septembre 2010, est inscrite sur la pierre à l’entrée.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La piste d’athlétisme dédiée à Colette Besson, championne olympique du 400 mètres à Mexico en 1968

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Piste de 250 mètres

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cercle de lancer 1 /3





« Dans une cohue indescriptible, Drogba a été accueilli comme une véritable rock star par les jeunes du club du 92 », pouvait-on lire dans Le Parisien à l’époque.

« Je suis fier et ému. Ces quatre années de footballeur amateur m’ont inculqué certaines valeurs de partage et de vie en collectivité. C’était un bon apprentissage avant de rejoindre le milieu professionnel, qui n’est pas aussi solidaire », a-t-il avoué avec une pointe d’émotion.

Le mentor et formateur de Drogba, l’international yougoslave Srebrenko Repcic, s’est retiré en 2022 après 33 ans au LSC, est-il raconté sur une fiche. Les trois mots qui définissent « Répi » : « Organisation de vie, discipline et hygiène de vie ! »

Je tâcherai de les faire miens durant ce séjour levalloisien.