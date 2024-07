(Paris) À son deuxième match du tournoi olympique féminin, l’équipe canadienne de water-polo a défait la Chine 12-7, mercredi après-midi, au Centre aquatique.

mathieu laberge Sportcom

Axelle Crevier, Élyse Lemay-Lavoie, Serena Browne et Emma Wright ont toutes marqué deux fois. Shae La Roche, Marilia Mimides, Hayley McKelvey et Kindred Paul ont aussi fait bouger les cordages dans la victoire.

Clara Vulpisi était la gardienne en relève à l’Ontarienne Jessica Gaudreault qui a stoppé 8 des 15 tirs dans ce match où la défense canadienne a fait plusieurs beaux blocs.

La troupe de David Paradello a connu un départ canon pour se forger une avance de 4-0 après le premier quart. Le quart suivant a été à l’avantage des Chinoises qui ont diminué l’écart à 5-3 en faveur des Canadiennes.

« Commencer le match de cette façon, c’est ce que nous avions préparé comme plan de match. Les filles ont été super disciplinées. Après, il y a eu de petits ajustements à faire et nous les avons faits correctement », a analysé le pilote canadien.

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS La gardienne Shen Yineng arrête un tir canadien

« C’est le match que nous devions absolument gagner pour être dans une place favorable pour passer en quarts de finale. On a bien commencé le match à 3-0, le contraire de l’autre match (contre la Hongrie) que nous tirions de l’arrière 3-2. Nous avons été méthodiques, mais nous avons ralenti au deuxième quart », a reconnu Axelle Crevier.

Le début du troisième quart a été marqué par du beau travail défensif canadien en désavantage numérique, qui a été suivi d’un superbe but de Serena Browne, un tir précis à plus de 5 mètres de la gardienne chinoise pour porter la marque à 6-3.

« Oui, c’était un beau but et ç’a démontré comment nous jouons en tant qu’équipe », a mentionné la marqueuse, qui participe à ses premiers Jeux.

Le match perdu 12-7 lundi contre la Hongrie était le premier du Canada, tandis que les Hongroises en étaient à leur deuxième. « Il y avait un petit peu de nervosité et nous avions fait un petit peu plus d’erreurs, ce qui est normal », a avancé l’entraîneur.

Serena Browne confirme ce propos.

« Je me sentais plus confiante (aujourd’hui) et à la première partie, il y avait plus de nervosité. Nous (les recrues) avons parlé aux plus expérimentées qui ont déjà vécu ça. De pouvoir nous fier à elles nous a beaucoup aidées. Le dialogue est ouvert et nous pouvons être franches avec elles, car elles veulent juste nous aider. C’est une conversation ouverte et un échange. Elles sont là pour nous. »

Le Canada affrontera l’Australie (2-0) vendredi.