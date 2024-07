Une photo des Coréens du Nord et du Sud sur le même podium devient virale

(Séoul) Une photo de pongistes de la Corée du Nord et du Sud aux JO-2024 de Paris, médaillés et rassemblés sur le même podium, est devenue virale mercredi, dans le contexte de tension permanente entre Séoul et Pyongyang, techniquement toujours en guerre.

Agence France-Presse

Sur la photo prise par le Sud-Coréen Lim Jong-hoon, médaille de bronze en double mixte avec Shin Yu-bin, apparaissent sa coéquipière, mais aussi la paire nord-coréenne vice-championne olympique, composée de Ri Jong Sik et Kim Kum Yong, ainsi que les Chinois Wang Chuqin et Sun Yingsha (or).

Le moment a été capturé par un téléphone Samsung, fleuron sud-coréen de la tech. « Un selfie avec les drapeaux nationaux des deux Corée et un téléphone Samsung », a décrit le populaire quotidien sud-coréen JongAng Ilbo.

La Corée du Nord n’avait envoyé aucun athlète aux Jeux de Tokyo, en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19 et cette médaille d’argent marque son retour sur un podium olympique.

« Je les ai félicités quand ils ont été présentés [sur le podium] en tant que médaillés d’argent », a raconté Lim Jong-hoon à la presse sud-coréenne après la cérémonie.

Les chaînes de télévision sud-coréennes repassent la photo en boucle et les analyses de ce cliché, immortalisant un rare moment d’unité entre les deux Corée, fusent.

« C’est le véritable esprit des Jeux olympiques », a salué un commentateur.

La Corée du Sud est toujours techniquement en guerre avec le Nord, après un conflit entre 1950 et 1953 qui s’est soldé par un armistice et non par un traité de paix.