(Paris) Novak Djokovic a mis un peu de temps à se mettre en marche mercredi aux Jeux olympiques de Paris. Le Serbe y est finalement parvenu et a signé une victoire de 7-5, 6-3 contre l’Allemand Dominik Köpfer, accédant du même coup aux quarts de finale du tournoi olympique de simple masculin pour la quatrième fois de sa carrière.

La Presse Canadienne

Djokovic, qui est âgé de 37 ans, possède la plupart des records de son sport : il a gagné 24 titres du Grand Chelem en simple masculin et a passé plus de semaines au premier rang mondial que quiconque auparavant, depuis l’instauration du système informatisé. Bref, il ne lui manque qu’une médaille d’or olympique.

C’est la raison pour laquelle Djokovic, le favori à Paris, a déclaré que sa priorité absolue était la conquête de l’or cet été aux Jeux olympiques. Jusqu’ici, il n’a obtenu que la médaille de bronze aux Jeux de Pékin en 2008.

Cette fois-ci, les matchs sont présentés sur la terre battue de Roland-Garros, le même endroit où se déroulent chaque année les Internationaux de tennis de France. L’une de ses conquêtes en finale sur la terre battue du court Philippe-Chatrier s’est produite en 2021 contre le Grec Stefanos Tsitsipas, qui sera son adversaire en quarts de finale jeudi.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas a défait l’Argentin Sebastian Baez 7-5, 6-1.

Contre Köpfer, Djokovic a offert un niveau de jeu irrégulier en début de rencontre, n’affichant pas le même tranchant que lors de sa victoire en deux manches expéditives contre l’Espagnol Rafael Nadal au deuxième tour. Alors que le pointage était à 5-5 en première manche, Köpfer claquait de puissants coups droits qui bousculaient sans relâche le Serbe.

Djokovic a brièvement jeté un œil vers sa loge, où se trouvaient sa femme, Jelena, et leur fils. Il a parfois levé les bras vers le ciel, en signe de découragement, et a laissé échapper quelques blasphèmes – tant à son intention qu’envers la situation, en général.

Il s’est toutefois adjugé les deux derniers jeux de la première manche, et les spectateurs se sont mis à scander son surnom : « No-le ! No-le ! No-le ! ». Quand Köpfer est parvenu à sa chaise, il n’a pu s’empêcher de la frapper avec sa raquette.

Djokovic a commencé la deuxième manche en prenant les commandes 3-0. C’est à ce moment que l’Allemand a demandé l’intervention d’un thérapeute du sport, pour combattre une cloque au majeur de la main gauche.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Novak Djokovic, le favori à Paris, a déclaré que sa priorité absolue était la conquête de l’or cet été aux Jeux olympiques.

Köpfer est un gaucher âgé de 30 ans qui présente un dossier cumulatif en carrière sous le seuil de ,500, et il n’a atteint le quatrième tour en Grand Chelem qu’une seule fois. De plus, il pointe au 70e rang mondial, et n’a jamais fait mieux que le 49e échelon en carrière.

Djokovic portait une pièce de vêtement grise au genou droit, lequel est passé sous le bistouri à Paris au début du mois de juin après qu’il se soit déchiré le ménisque pendant un duel des Internationaux de France. Étonnamment, il a pris part à Wimbledon moins d’un mois après sa blessure, et il a atteint la finale avant de baisser pavillon devant l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Djokovic est maintenant le premier tennisman à se qualifier pour les quarts de finale du simple pour la quatrième fois de l’histoire olympique, soit depuis le retour de la discipline dans le programme olympique aux Jeux d’été de Séoul en 1988.