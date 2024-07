C’est à son huitième affrontement en six ans contre Daniil Medvedev que Félix Auger-Aliassime a finalement dompté la bête.

Le Québécois a bien choisi son moment pour vaincre le Russe – une victoire en deux manches de 6-3 et 7-6 (5). Il l’a fait pour obtenir sa place aux quarts de finale des Jeux olympiques de Paris. À Roland-Garros qui plus est. Devant une foule française qui scandait des « Félix ! Félix ! ».

Que demander de plus, amis lecteurs ?

« C’est un grand soulagement », a lâché l’athlète de 23 ans dans la zone mixte, à peine quelques heures avant d’aller disputer son match en double mixte avec Gabriela Dabrowski.

« En 2018, c’est la première fois qu’on s’est affrontés et j’avais perdu à Toronto. De finalement gagner des années plus tard, ça fait plaisir, évidemment. C’est une bonne chose de faite. En plus dans ce tournoi-là, avec un public comme on avait aujourd’hui. »

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Félix Auger-Aliassime n’avait jamais remporté de match contre Daniil Medvedev

C’est vrai que les spectateurs n’en avaient presque que pour lui. Malgré la chaleur qui assaillait le court Simonne-Mathieu. Malgré la pluie qui s’est présentée au début de la deuxième manche et a forcé une pause de 35 minutes.

« J’adore cette compétition. Jouer pour le Canada, c’est toujours un plaisir. Tout ça, c’est du temps bonus. Aujourd’hui je suis très content. »

« Un grand plaisir »

On le disait plus haut ; c’était le huitième duel entre les deux tennismen. Fait important, cependant : il s’agissait du premier sur terre battue. Les sept autres ont été disputés sur surface dure, adorée du grand Russe.

FAA a eu chaud au premier jeu du match ; à 30-30 alors qu’il était au service, le duel aurait pu prendre une tout autre tournure.

« J’étais un peu tendu, mais j’ai été capable de traverser ça avec un bon service et ç’a continué par la suite », a-t-il relaté.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Félix Auger-Aliassime a tirer profit de l’énergie de la foule sur le court Simonne-Mathieu

Le Québécois a en effet été impérial au service, réussissant 9 as et remportant 69 % de ses premières balles dans la rencontre. À 4-3 en première manche, il a brisé pour la première – et seule – fois du match. Il a serré le poing à la hauteur de son menton, signe de satisfaction à la Auger-Aliassime.

Le deuxième set s’est joué au bris d’égalité ; à 4-4, FAA a enfilé un point. Puis un autre. Medvedev a fait 6-5, mais l’homme du match s’est ensuite assuré de mettre fin au duel.

Vu que la température était très chaude, il allait me faire travailler. Il servait bien aussi. Je me disais : prends soin de ton service, ne sois pas trop frustré si tu n’obtiens pas tes chances sur le retour, si tu manques quelques coups. Je voulais me concentrer sur ce qui allait bien, sur maintenir mon service, ce que je faisais bien. Félix Auger-Aliassime

« C’était ça, la mentalité ; de ne rien laisser se mettre en travers de mon chemin. »

Auger-Aliassime s’est présenté avec la même concentration que lors de ses deux derniers affrontements. Il n’a pas été parfait, bien sûr, mais il a su garder le cap contre un Medvedev qui n’a, par ailleurs, réussi que 22 % de ses retours.

« C’est un effort physiquement, point après point. J’essayais de ne pas perdre trop d’énergie entre les points et de juste tout donner chaque fois. Je pense que j’ai bien fait ça. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Félix Auger-Aliassime a très bien fait au service, réussissant 9 as et remportant 69 % de ses premières balles dans la rencontre

Après la rencontre, il a pointé vers le ciel. Il affichait le plus grand des sourires. « Sur le moment, c’était tellement un grand plaisir, a-t-il confié. J’avais tellement de grandes émotions sur le terrain. »

« J’ai toujours cru que j’avais ce qu’il faut pour le battre ; c’était juste de concrétiser, si on veut, avait-il dit plus tôt. Aujourd’hui, ce fut le cas. »

Les yeux sur une médaille

Le Québécois se mesurera à Casper Ruud, maître sur terre battue, jeudi en quarts de finale. La tâche sera grande. Elle le sera jusqu’à la fin de ces Jeux.

« De toute évidence, tous les athlètes qui viennent ici espèrent gagner, dixit le principal intéressé. Seulement quelques-uns le font. Si je peux faire partie de ce groupe, ce serait un grand honneur et je pense que je peux le faire. »

« Les quarts de finale, c’est bien, mais on va essayer d’aller chercher une médaille. »