Vanessa Gilles a marqué le but de la victoire

Elles l’ont fait.

Les Canadiennes ont réussi l’improbable, presque l’impossible. Elles ont non seulement effacé le déficit de six points imposé par la FIFA en guise de sanction liée au scandale d’espionnage touchant Canada Soccer. Mais elles ont ensuite remporté leur troisième et dernier match contre la Colombie par la marque de 1-0, mercredi. Elles se qualifient ainsi pour les quarts de finale.

Avec un total de 3 points, les Rouges ont pris le deuxième rang de leur groupe. Elles affronteront l’Allemagne, samedi prochain.

Et ce faisant, Vanessa Gilles a atteint le statut de légende du soccer canadien. C’est elle qui a marqué le but victorieux contre les Colombiennes. Une frappe de la tête, à la 61e. Une réussite survenue après sa frappe salvatrice, du pied gauche, à la 12e minute de temps additionnel face à la France, dimanche dernier.

Le Canada n’avait pas le choix de l’emporter. Tout autre scénario menait à son élimination. Elles ont entamé ce match le couteau entre les dents, et il y est resté jusqu’au coup de sifflet final.

Et lorsque la Colombie s’est portée en attaque, la défensive canadienne a été robuste, solide, étanche. Avec un objectif simple devant – la victoire ou rien –, l’esprit de corps canadien a été visible sur les deux côtés de la surface de jeu.

La fin de match a été compliquée, avec des Cafeteros qui ont poussé, poussé jusqu’au coup de sifflet final. Pour elles, un match nul était suffisant. Elles se qualifient malgré tout en tant que meilleures troisièmes.

Plus tôt mercredi, le Tribunal du sport avait rejeté la demande d’appel faite par Canada Soccer, qui lui demandait de réviser la sanction de six points au classement.

La FIFA a aussi révélé des détails supplémentaires concernant l’entraîneuse-chef Bev Priestman : elle savait que des employés de Canada Soccer espionnaient des adversaires.

« Ça peut faire la différence entre gagner et perdre, et les 10 meilleures équipes au monde le font toutes », a-t-elle écrit dans un courriel envoyé en mars dernier à un employé de Canada Soccer.