(Paris) Le Tribunal arbitral du sport a rejeté la contestation du Canada concernant une déduction de six points imposée par la FIFA en lien avec le scandale d’espionnage qui a secoué l’équipe canadienne de soccer féminin.

La Presse Canadienne

La FIFA a retiré six points de classement au Canada dans le tournoi olympique de soccer féminin après qu’un analyste de l’équipe ait été surpris en train d’opérer un drone pour espionner des séances d’entraînement de l’équipe de la Nouvelle-Zélande, avant le début des Jeux olympiques de Paris.

Le Comité olympique canadien (COC) et Canada Soccer avaient demandé au TAS d’annuler ou de réduire la sanction, estimant qu’il s’agissait d’une sanction disproportionnée et injuste qui punit les joueuses, alors qu’elles ne sont pas impliquées dans cette histoire.

« Bien que nous soyons déçus du résultat de notre appel, nous félicitons les joueuses pour l’incroyable résilience et le courage dont elles ont fait preuve pendant ce tournoi et nous avons hâte de les encourager dans le match d’aujourd’hui contre la Colombie », pouvait-on lire dans le communiqué transmis mercredi matin par le COC.

Canada Soccer a aussi écopé d’une amende de plus de 300 000 $ et trois de ses entraîneurs – dont l’entraîneuse de l’équipe féminine Bev Priestman – ont été suspendus pour un an.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneuse de l’équipe féminine, Bev Priestman

Cette décision du tribunal signifie que les représentantes de l’unifolié, qui sont toujours invaincues dans le tournoi, doivent absolument l’emporter plus tard aujourd’hui contre la Colombie afin d’accéder aux éliminatoires du tournoi olympique de soccer féminin.

Le tribunal spécial du TAS qui a révisé ce dossier a indiqué qu’il publiera les motifs justifiant son verdict à une date ultérieure.