Caeli Mckay et Kate Miller

Caeli McKay et Kate Miller, entre tristesse et fierté

(Paris) Toujours vêtues de leur maillot rouge, serviettes autour de la taille, Caeli McKay et Kate Miller peinaient à contenir leurs larmes en se présentant devant les médias de la presse écrite.

Le duo canadien venait de terminer son épreuve du 10 m synchro au pied du podium, en quatrième place, à quelque 5 points de la médaille de bronze remportée par les plongeuses britanniques.

« Quatrième, c’est la place la plus difficile aux Olympiques », a laissé tomber McKay, les yeux mouillés, alors que Miller fixait le vide à son côté.

Elle en sait quelque chose, puisque c’est exactement le même résultat qu’elle a obtenu à Tokyo, en 2021. Avec son ancienne partenaire, la Québécoise Meaghan Benfeito, elle avait conclu à un mince 0,5 points de la troisième place.

« Rien ne se compare à être quatrième deux fois aux Olympiques, mais je pense que ce sont deux situations très différentes », a toutefois affirmé la Montréalaise d’adoption.

À Tokyo, elle était « à peine capable de plonger » en raison de douleurs à une cheville. Cette fois-ci, elle était en pleine forme. « J’étais capable de complètement le vivre, d’en profiter. J’étais en mesure d’apprécier d’être avec Kate et d’expérimenter avec elles ses premiers Jeux. J’étais capable d’apprécier ce que je faisais. »

Et puis, « cette fois-ci, c’étaient 5 points au moins », a-t-elle ajouté.

« Fières malgré tout »

Les représentantes de l’unifolié avaient bien entamé leur première épreuve olympique de la semaine ; après le premier plongeon, elles étaient deuxièmes derrière les Chinoises, qui ont ultimement remporté l’épreuve haut la main.

Sans faire d’erreurs majeures, McKay et Miller ont eu quelques maladresses dans leurs plongeons suivants. À leur deuxième passage sur la plateforme, Miller a quelque peu dépassé la verticale. Au troisième plongeon, un 3 ½ sauts périlleux avant carpé, elles ont obtenu 69,30 points, bonnes pour la deuxième place.

Les deux derniers sauts ont été bien exécutés, mais elles ont commis quelques fautes de synchronisme et d’entrée à l’eau. Lors du dernier saut, un 2 ½ sauts périlleux arrière avec 1 ½ vrilles, elles devaient absolument obtenir plus de 73 points pour prendre la troisième place. Résultat : 68,16 points.

PHOTO JIN LEE MAN, ASSOCIATED PRESS Caeli McKay et Kate Miller

Tout près de nous dans les gradins, les familles des deux plongeuses étaient atterrées.

« Je pense que tous nos sauts étaient relativement bons, a commenté McKay. Il n’y a pas eu de grosses erreurs ou quoi que ce soit. C’est juste la façon dont les choses se sont déroulées. […] De toute évidence, nous aurions pu être plus précises sur chacun de nos sauts, mais je suis heureuse avec ce qu’on a fait. »

Les deux coéquipières se sont présentées au Centre aquatique olympique de Paris sans penser à quiconque d’autre qu’à elle-même.

Nous sommes toutes les deux fières malgré tout. […] Une médaille aurait été une belle décoration, mais ça n’enlève rien à notre fierté, au travail que nous avons fait en tant qu’équipe et à ce que nous avons fait aujourd’hui. Caeli McKay

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Le duo canadien a terminé son épreuve du 10 m synchro au pied du podium, en quatrième place, à quelque 5 points de la médaille de bronze.

Pour Miller, il s’agissait d’une première expérience olympique. Émotive, la jeune Ontarienne de 19 ans peinait à contrôler ses émotions.

« Je suis de toute évidence en colère du résultat de la compétition. Je sais qu’on peut faire beaucoup mieux, a-t-elle lancé. Nous avons vraiment bien plongé. Ça ne me dérangeait pas d’être beaucoup plus jeune, je voulais arriver là-haut et gagner une médaille. Malheureusement, nous n’avons pas gagné. »

« Je suis quand même super heureuse de notre duo et de tout ce que nous avons fait ensemble en seulement deux ans. […] Et c’est cool d’être une Olympienne maintenant. Mais j’aurais aimé plus. »

À deux

Les deux plongeuses doivent maintenant se remettre de leurs émotions, elles qui seront de la compétition individuelle du 10 m le 5 août. Contrairement à l’épreuve synchro, qui ne consiste qu’en une finale, elles devront passer par les préliminaires pour se classer pour la demi-finale, puis la finale.

« Pour les préliminaires, je pense que ce sera bien d’avoir eu une idée de comment la compétition se passe, de l’adrénaline, de comment est la foule, de comment sont les juges, a noté McKay. Nous allons nous regrouper, nous reconcentrer et faire ce qu’on peut ce jour-là. »

La beauté de l’épreuve synchronisée de mercredi, c’est qu’elle se fait à deux. Dans la victoire comme dans la défaite.

« C’est toujours plaisant d’avoir du soutien. Elle est une de mes meilleures amies, alors c’est bien de pouvoir être ici ensemble, d’avoir une épaule sur laquelle pleurer ensemble », a conclu McKay, la gorge nouée.