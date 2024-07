Caeli Mckay et Kate Miller

Caeli McKay et Kate Miller terminent au pied du podium au 10 m synchro

(Paris) Les plongeuses canadiennes Caeli McKay et Kate Miller ont terminé en quatrième position à l’épreuve féminine synchronisée à la plate-forme de 10 mètres, mercredi, aux Jeux olympiques de Paris.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

McKay, de Calgary, et Miller, d’Ottawa, ont récolté 299,22 points au cumulatif pour leurs cinq sauts.

Les Chinoises Yuxi Chen et Hongchan Quan ont dominé la compétition avec 359,10 points. Les représentantes de la République populaire démocratique de Corée Jin Mi Jo et Mi Rae Kim ont suivi avec 315,90 points. Les Britanniques Andrea Spendolini Sirieix et Lois Toulson ont complété le podium avec 304,38 points.

McKay avait terminé tout juste au pied du podium dans la même épreuve aux Jeux de Tokyo, en compagnie de la Québécoise Meaghan Benfeito. Elles avaient pris le quatrième rang, à 0,5 point du bronze.

Cette fois, Miller et elle occupaient le troisième rang avant la dernière ronde de sauts. Les Canadiennes ont toutefois manqué de synchronisme à leur dernier passage et ont glissé hors du podium.

McKay et Miller seront de retour en action lors de la présentation de l’épreuve individuelle à la plate-forme de 10 m. Les préliminaires et la demi-finale auront lieu le 5 août, puis la finale sera présentée le lendemain.