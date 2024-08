(Paris) Derrière le tsunami provoqué par Léon Marchand, l’imparable submersible tricolore, un jeune Canadien de 19 ans a surfé jusqu’au podium, mercredi soir, aux Jeux olympiques de Paris.

En remportant le bronze au 200 mètres papillon, Ilya Kharun, né à Montréal, mais élevé à Las Vegas, a stoppé une sécheresse de 12 ans pour la natation masculine canadienne, reléguée dans l’ombre de sa contrepartie féminine depuis 2016.

« C’est un grand honneur », a réagi Kharun après avoir reçu sa médaille dont il enroulait le ruban en répondant aux questions des journalistes canadiens, qui tentaient de le connaître davantage.

« Je suis très heureux de représenter le Canada. C’est tellement fantastique de montrer à tout le monde ce que je sais faire. Ce n’est qu’un début, parce que j’en ai encore à travailler, mais je suis très content d’avoir remporté le bronze. C’est le rêve de tout athlète. »

Brent Hayden et Ryan Cochrane ont gagné des médailles de bronze et d’argent aux JO de Londres en 2012. Ilya Kharun, qui avait sept ans à l’époque, se souvenait du nom du premier, mais pas du deuxième.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Ilya Kharun lors de la finale du 200 m papillon

Ses parents, des acrobates ukrainiens, voyageaient dans différents pays avec un cirque itinérant. Après avoir décroché un contrat avec le Cirque du Soleil, ils se sont installés à Montréal, où Ilya est né en 2005. La famille a déménagé dans le Nevada l’année suivante.

Son père, un colosse, était teneur dans un trio, tandis que sa mère participait à un numéro familial dans lequel elle jouait un rôle similaire entre deux acrobates.

« Ils faisaient partie de quelque chose de renommée mondiale », a rappelé Kharun plus tard en conférence de presse.

À l’époque, tout le monde était comme : oh, wow, le Cirque du Soleil, c’est tellement fantastique ! Mes parents voulaient le mieux pour moi. Ils savaient que je pouvais le faire et ils avaient des buts pour moi. Je suis si heureux d’avoir pu performer pour eux, et ils le sont tout autant pour moi. Je suis content d’avoir pu suivre leurs traces. Ilya Kharun

Ses parents ont souhaité l’initier à l’art du cirque à Las Vegas, mais l’activité était trop chère. « Ils m’ont fait essayer différents sports et j’ai simplement abouti dans la natation. »

Après avoir inscrit un record national de groupe d’âge, Kharun a découvert qu’il ne pouvait représenter les États-Unis aux Championnats panpacifiques juniors à l’été 2022 parce qu’il n’était pas citoyen. Son passeport canadien lui a ouvert les portes de l’équipe canadienne, avec qui il a remporté deux médailles aux Championnats du monde en petit bassin de Melbourne, à la fin de l’année, en plus d’établir deux records planétaires juniors.

L’été dernier, il a fini quatrième ex æquo au 200 m papillon aux Mondiaux en 50 m de Melbourne. Il a été recruté par l’entraîneur Bob Bowman pour mettre Marchand au défi au style papillon avec les Sun Devils de l’Université d’État de l’Arizona, sacrés pour la première fois champions de la NCAA au printemps.

Le phénomène Marchand

Aux Essais olympiques, Kharun racontait à qui voulait l’entendre qu’il battrait son coéquipier et ami français aux JO. Dans la chambre d’appel de La Défense Arena, mercredi soir, ils ne se sont pas vraiment adressé la parole avant la finale du 200 m papillon. « J’avais mes écouteurs », a souri Kharun, qui se motivait avec du rap.

Plus que le Canadien, Marchand était surtout concentré à suivre le Hongrois Kristof Milak, qui s’élançait dans la ligne 4 en vertu de son meilleur temps en demi-finale. Comme prévu par le Français, le détenteur du record mondial a connu le meilleur départ, tenant Marchand en respect jusqu’au dernier virage.

C’est là où Marchand, transporté par 15 000 spectateurs en délire, a opéré sa magie, se transformant en torpille humaine pour exécuter une autre coulée d’anthologie. En émergeant de l’eau, il était pratiquement revenu à la hauteur du géant hongrois, avec qui il a été au coude à coude dans les 25 derniers mètres, avant de s’en détacher juste avant le mur.

PHOTO MARTIN MEISSNER, ASSOCIATED PRESS Léon Marchand lors de la finale du 200 m papillon

Avec un chrono de 1 min 51,22, il s’est même permis de dérober le record olympique de Milak, arrivé une demi-seconde plus tard.

« J’ai eu des frissons pendant toute la course ! a relaté Marchand. À la fin, j’essaie de ne plus respirer et de toucher le mur le plus rapidement. Après, je vois que j’étais premier… C’était une émotion assez dingue ! »

Kharun a suivi en 1 min 52,80, ce qui lui permet d’améliorer de plus d’une seconde sa marque nationale et de s’installer au septième rang du palmarès de tous les temps.

« J’ai entendu tous ces cris, mais j’étais très concentré à essayer de les rattraper, a-t-il confié. Je suis vraiment content du résultat. »

Une heure après la course, Kharun et Marchand ont pu échanger quelques mots avant la cérémonie de remise des médailles. « Il m’a dit qu’il était très fier de moi et je lui ai dit que j’étais très fier de lui, a mentionné le Canadien. Tout ce qu’il accomplit est absolument fou. C’est tellement génial que je puisse l’appeler mon ami et mon coéquipier. »

Un doublé dans la même soirée

Marchand n’a pas été en mesure de pleinement savourer La Marseillaise parce que son jour de gloire n’était pas encore tout à fait arrivé. Un peu plus d’une heure plus tard, le Toulousain de 22 ans devait replonger pour le 200 m brasse, deuxième manche de sa tentative de doublé inédit, réussi seulement trois fois dans l’histoire.

À vrai dire, plus grand monde doutait alors de sa capacité à répéter ce que la nageuse est-allemande Kornelia Enders, de sulfureuse mémoire, avait accompli à Montréal en 1976 (200 m libre et 100 m papillon).

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Léon Marchand lors de la finale du 200 m brasse

Transporté par les « hey » hurlés par les spectateurs chaque fois qu’il émergeait, Marchand s’est rapidement détaché de l’Australien Zac Stubblety-Cook et du Néerlandais Caspar Corbeau, deuxième et troisième, en route vers un record olympique (2 min 05,85) et sa deuxième médaille d’or de la soirée, sa troisième dans la Ville Lumière.

Là, il a pu se lâcher, frappant l’eau du poing avant de culbuter dans le couloir voisin. Il s’est extirpé du bassin pour soulever les bras bien haut, se donnant quelques secondes pour absorber l’amplitude de son exploit, accompli de surcroît dans deux styles totalement différents. Même les bénévoles de la table des accréditations se sont levés pour l’applaudir.

« Quel bonheur ! » a confié le héros de la soirée après avoir reçu sa deuxième médaille et s’être permis de taper dans la main de chacun des spectateurs de la première rangée, sauveteur inclus !

En fait, c’était mon cadeau de Noël aujourd’hui. Je travaille tous les jours pour ça. Je me lève tôt le matin, y a beaucoup de souffrance toute l’année. Je profite donc de ce genre de choses au maximum. Léon Marchand

Toujours aussi détendu, apparemment insensible à la pression, Marchand a poursuivi les entrevues, tout sourire en zone mixte. Il a néanmoins révélé avoir « beaucoup douté ». C’est Bowman qui lui a donné le feu vert après sa victoire au 400 m QNI dimanche.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Léon Marchand

« Il m’a dit : c’est bon, on le fait. Ça m’a fait plaisir et j’ai réussi à avoir la confiance qui me manquait. On a fait un super taf depuis le début. Ouais, c’est un truc de dingue. »

D’un naturel très confiant, Kharun a affirmé que son tour viendrait avant longtemps. « [Léon] travaille beaucoup, il est tellement talentueux, mais je suis encore jeune et je vais assurément l’avoir la prochaine fois », a déclaré celui qui détient maintenant un passeport américain.

Après la conférence de presse en fin de soirée, Léon Marchand est rentré à pied à l’appartement que l’équipe de France lui a loué à proximité de la piscine. Il remet ça dès jeudi avec les séries et les demi-finales du 200 QNI, épreuve dont il est double tenant de la couronne mondiale.

Comme l’a bien titré L’Équipe en une, c’était vraiment « Le jour le plus Léon »…