Apparemment la piscine de La Défense Arena n’est pas rapide parce que trop peu profonde ? Pan Zhanle n’a pas reçu le mémo.

En rideau d’une soirée de natation complètement folle ponctuée par le doublé historique de Léon Marchand, la première victoire de l’extraordinaire Suédoise Sara Sjöstrom (30 ans) au 100 m libre, le 1500 m rageur de l’Américaine Katie Ledecky (record olympique effacé) et quoi encore, le Chinois de 19 ans a livré une performance dont on parlera pendant des années au 100 m libre, mercredi.

En effectuant l’aller-retour en 46,40 sec, Pan a non seulement pulvérisé par quatre dixièmes sa propre marque mondiale établie en février, il a relégué son plus proche poursuivant, l’Australien Kyle Chalmers, qui n’est pas une « enclume » pour reprendre l’expression d’un entraîneur, à plus d’une seconde (47,48).

Idem pour le jeune prodige roumain David Popovici (47,49), précédent détenteur du record mondial qui a dû se contenter du bronze dans l’épreuve-reine de la natation.

Pas mauvais pour un crawleur – qui apparemment s’entraîne comme un athlète de distance – passé à six centièmes de l’élimination en séries. Le « poisson volant », comme le surnomment les médias de son pays, a donc procuré à la Chine sa première médaille d’or en natation aux Jeux olympiques de Paris.

Dans la foulée de l’affaire des 23 nageurs contrôlés positifs avant les JO de Tokyo en 2021 – Pan ne faisait pas partie du groupe, contrairement à 11 de ses coéquipiers – sa performance ne manquera pas d’attiser la tension dans le monde de la natation. Les instances antidopage ont probablement tenté de prévenir le coup en effectuant pas moins de 200 tests en dix jours pendant le stage de préparation des Chinois en France.