PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

PLONGEON

5 h – 10 mètres synchro féminin

La délégation canadienne de plongeon n’est plus ce qu’elle a déjà été, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut pas gagner de médailles. Après le bronze de Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens, Caeli McKay (photo) et sa partenaire Kate Miller viseront elles aussi le podium au 10 m synchro.