(Paris) Trois ans après avoir raflé l’or olympique à Tokyo, l’Américain Xander Schauffele, impérial cette saison, va tenter à partir de jeudi le doublé, chassé par une meute de vedettes, dans un sport où la greffe avec les JO prend doucement.

Cyril TOUAUX Agence France-Presse

Clairement, le golf fait partie de ces sports que l’on a du mal à associer aux JO.

Certes, il faisait bien partie des disciplines olympiques il y a plus d’un siècle. Mais il a quitté ce monde quasiment aussi vite qu’il y est entré, et n’est revenu qu’il y a huit ans.

Entre-temps, les golfeurs ont grandi en rêvant de Masters, de l’Omnium britannique, de Players, des tournois légendaires où se sont écrites les plus belles pages de ce sport avec Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros ou Tiger Woods.

Ils sont devenus pros, riches, très riches… Leurs revenus rivalisent avec les sommes extravagantes des vedettes de la NBA. Pas franchement l’esprit olympique a priori. Mais le golf a refait son apparition aux JO, à Rio en 2016, 112 ans après les avoir quittés.

« Spécial »

Un retour perçu comme une incongruité pour certains, y compris chez les joueurs : les quatre meilleurs mondiaux à l’époque, dont Jordan Spieth et Rory McIlroy, s’étaient fait porter pâle.

Le Britannique Justin Rose, lui, avait joué le jeu, devenant le premier médaillé en or dans ce sport depuis… 1904. Sur son dernier roulé, un poing levé et un sourire qu’on ne le voit pas arborer si souvent, signe d’une émotion qu’il n’avait sans doute pas imaginée.

« C’est quelque chose de spécial », a-t-il reconnu en ce début d’année, lui qui ne foulera pas les verts du Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines cette fois.

Après lui, il n’y en a donc eu qu’un autre : l’Américain au sang-froid et au swing clinique Xander Schauffele, avec ses deux premiers Majeurs remportés cette saison, dont l’Omnium d’Écosse, il y a une dizaine de jours.

À Tokyo, cinq ans après Rio, il s’était imposé devant deux joueurs issus des coulisses du circuit. Il clamait à l’époque que cet or olympique était « sans doute le plus grand titre de sa carrière ». Il ne le clame plus. Il a gagné deux Majeurs depuis, et cela change clairement la donne.

« C’est vraiment deux choses différentes pour moi », a-t-il tenté d’expliquer mardi en conférence de presse. Pour faire simple, l’or olympique est encore loin de concurrencer un Majeur.

« Je pense que la médaille d’or, elle a mariné gentiment. Peut-être dans 30, 40 ans, c’est quelque chose qui deviendra vraiment spécial, que cela attirera plus, et que ça va devenir normal d’être aux JO », a-t-il espéré.

McIlroy en convalescence

Un indice d’un engouement naissant toutefois pour les JO : les vedettes du circuit sont quasiment toutes là cette fois-ci, sur un champ réduit de 60 joueurs. Le plateau ressemble presque à celui d’un week-end de Majeur.

Il y a toutefois un absent de marque, l’Américain Bryson Dechambeau, vainqueur à l’Omnium des États-Unis, mais non retenu dans l’armada américaine en raison de son départ pour un circuit concurrent au PGA, la ligue saoudienne LIV.

Rory McIlroy, en pleine convalescence après sa désillusion à l’Omnium des États-Unis, qui doit encore se demander comment il a pu rater deux roulés de près d’un mètre qui lui offraient une victoire en Majeur qu’il attend depuis 2014, peut tenter de se consoler au Golf National.

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Rory McIlroy à l’entraînement mercredi

L’or représenterait « probablement sa plus grosse victoire », depuis dix ans, a-t-il estimé. Il connaît un peu le parcours, théâtre de la victoire européenne en Ryder Cup en 2018, et très mauvais moment pour les Américains. Scottie Scheffler, le N.1 mondial n’était pas là, Schauffele non plus.