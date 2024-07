Une photo des Coréens du Nord et du Sud sur le même podium devient virale

(Séoul) Une photo de pongistes de la Corée du Nord et du Sud aux JO-2024 de Paris, médaillés et rassemblés sur le même podium, est devenue virale mercredi, dans le contexte de tension permanente entre Séoul et Pyongyang, techniquement toujours en guerre.