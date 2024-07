(Nice, France) L’entraîneuse-chef de l’équipe féminine de soccer du Canada, Bev Priestman, savait que des employés de Canada Soccer espionnaient des adversaires. « Ça peut faire la différence entre gagner et perdre, et les 10 meilleures équipes au monde le font toutes », a-t-elle écrit dans un courriel envoyé en mars dernier à un employé de Canada Soccer.

Ces révélations sont exposées dans un document que la Fédération internationale de football (FIFA) vient de mettre en ligne sur son site web pour justifier la déduction de six points imposée au Canada dans le tournoi olympique, pour des actes d’espionnage commis pendant deux entraînements de la Nouvelle-Zélande grâce à un drone. Le Canada a contesté cette sanction devant le Tribunal arbitral du sport, mais a perdu sa cause mercredi.

Dans son document, la FIFA révèle un échange de courriels incriminant pour Bev Priestman. Le 20 mars 2024, un analyste de la performance chez Canada Soccer – dont l’identité est protégée – lui a fait savoir qu’il refusait désormais d’espionner les autres équipes nationales.

« Comme discuté hier lors de notre conversation sur l’espionnage, je suis sorti de cette réunion avec la compréhension que vous compreniez les motifs pour lesquels je ne veux plus faire cela à l’avenir. »

L’analyste cite trois raisons : « moralement ; pour ma propre réputation d’analyste ; parce que ça pourrait potentiellement m’empêcher d’occuper pleinement mon rôle les jours de match ».

L’analyste ajoute qu’il proposera d’autres solutions : « Mais je veux juste confirmer que vous ne me demanderez plus d’occuper le rôle d’“espion” lors du prochain camp et ceux qui suivront. »

La même journée, Bev Priestman envoie un courriel à un autre employé de Canada Soccer, dont l’identité est également caviardée. L’entraîneuse-chef lui demande des conseils en ressources humaines pour gérer cette situation. « C’est quelque chose que l’analyste a toujours fait, et je sais qu’il existe toute une opération du côté masculin. » Bev Priestman ajoute : « J’ai demandé [à l’analyste] de me proposer une solution de rechange, car pour le dépistage [scouting], ça peut faire la différence entre gagner et perdre, et les 10 meilleures équipes le font toutes. »

Elle conclut son message en soulignant : « C’est une situation délicate [tricky], et je sens que le message est formel pour une raison… »

Comment la FIFA a-t-elle mis la main sur ces courriels ? En demandant à Canada Soccer de lui remettre les « nouvelles informations obtenues à l’interne » évoquées par le président et directeur général de l’organisme Kevin Blue, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Le document de la FIFA donne aussi plus de détails sur les actes d’espionnage par drone commis par un employé de Canada Soccer pendant deux entraînements de la Nouvelle-Zélande, les 20 et 22 juillet.

L’opérateur du drone, Joseph Lombardi, a fourni une déclaration écrite dans laquelle il affirme avoir lui-même pris l’initiative d’espionner les premières adversaires des Canadiennes dans le tournoi olympique.

« Je n’étais pas accrédité pour les Jeux olympiques, et je voulais impressionner le personnel technique de l’équipe féminine de soccer du Canada avec des analyses informées et précises », se justifie-t-il. « Je voulais élever mon profil afin d’avoir plus d’occasions futures avec l’équipe. C’était une décision téméraire [reckless] et négligente de ma part, et je prends 100 % de la responsabilité pour les actes qui ont été commis. »

« Aucun membre de l’équipe olympique canadienne, sauf moi, n’a été impliqué dans l’incident du drone », poursuit-il, avant de souligner qu’aucun autre membre de la délégation n’avait vu les images prises par le drone. « Aucun avantage compétitif n’a été acquis, car aucune image n’a été envoyée aux membres de la délégation canadienne ou montrée à ceux-ci. »

De son côté, la FIFA précise avoir informé Canada Soccer « au moins trois fois » de l’interdiction d’utiliser un drone aux Jeux olympiques de Paris. Elle a imposé une déduction de six points à l’équipe, suspendu Bev Priestman, Joseph Lombardi et l’entraîneuse adjointe Jasmine Mander pour un an, en plus de mettre Canada Soccer à l’amende pour un montant d’environ 315 000 $.