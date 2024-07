(Paris) Les Canadiennes ont conservé leur fiche parfaite au tournoi de basketball à 3 contre 3 des Jeux olympiques de Paris, mercredi, en vertu d’une victoire de 21-11 contre la Chine.

La Presse Canadienne

Paige Crozon, de Humboldt, en Saskatchewan, et Michelle Plouffe, d’Edmonton, ont mené l’attaque canadienne avec sept points chacune.

« C’est formidable d’avoir deux victoires pour commencer le tournoi, a déclaré Crozon. La Chine est une excellente équipe, si grande et si physique. On avait beaucoup d’énergie et on a réussi à effectuer quelques bons jeux défensifs, ce qui nous a aidées en fin de match. »

Katherine Plouffe, la sœur jumelle de Michelle, a marqué cinq points.

Le Canada a réussi sept de ses 13 lancers pour un point et cinq sur 12 pour deux points.

Le Canada, qui a amorcé le tournoi avec une victoire de 22-14 contre l’Australie, devait affronter l’Allemagne, plus tard mercredi.