Tennis Novak Djokovic élimine Rafael Nadal au 2e tour

(Paris) Novak Djokovic, qui a gagné, et Rafael Nadal, qui a perdu, se sont rencontrés au filet et se sont donné l’accolade après avoir joué aux Jeux olympiques de Paris dans le 60e - et très probablement dernier - épisode d’une rivalité record et souvent passionnante entre deux grands du tennis qui partagent un respect mutuel, voire d’étroits liens d’amitié.