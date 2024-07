L’Américaine Coco Gauff n’a pu retenir ses larmes après une querelle avec l’arbitre en chaise, mardi, en route vers une défaite de 7-6 (7), 6-2 contre la Croate Donna Vekic au troisième tour du tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris, mardi.

Howard Fendrich Associated Press

Gauff, la championne en titre des Internationaux des États-Unis, accusait déjà un déficit important lorsque l’incident s’est produit, à deux jeux de la fin du match.

La joueuse âgée de 20 ans a claqué un service et le retour de Vekic, la tombeuse de l’Ontarienne Bianca Andreescu la veille, a abouti près de la ligne de fond. Un juge de lignes a d’abord déterminé que le retour de Vekic était tombé à l’extérieur des limites permises ; Gauff n’a pas gardé la balle en jeu. L’arbitre en chaise Jaume Campistol croyait plutôt que le retour de Vekic était valide, et il lui a donné le point, confirmant du même coup le bris et l’avance de 4-2 de la Croate.

Gauff s’est alors dirigée vers l’arbitre pour discuter, et le jeu a été interrompu pendant de longues minutes.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Coco Gauff a longuement discuté avec l’arbitre.

« Je ne conteste jamais ces décisions. Mais il a dit qu’elle était à l’extérieur avant que j’aie frappé la balle, a mentionné Gauff à Campistol. Ce n’est même pas une perception ; c’est la règle. Je dois toujours me défendre. »

Gauff était la deuxième tête de série à Paris et a facilement gagné ses deux premiers matchs de simple, concédant un total de seulement cinq jeux.