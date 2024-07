Le Comité olympique canadien et Canada Soccer ont contesté la déduction de six points de la FIFA.

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le Tribunal arbitral du Sport entendra la cause du Canada mardi

(Saint-Étienne) Niché dans une vallée le long des quartiers vallonnés en périphérie de cette petite ville française se trouve un modeste complexe sportif de deux terrains de soccer qui est devenu l’épicentre de la controverse entourant le programme féminin de Canada Soccer.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Un analyste, qui faisait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale féminine, a été surpris en train d’opérer un drone lors des entraînements de la Nouvelle-Zélande à cet endroit, avant le début des Jeux olympiques de Paris.

La FIFA a sévèrement réprimandé le programme canadien pendant le week-end. Six points ont été retirés à l’équipe, Soccer Canada a reçu une amende salée et trois entraîneurs – dont l’entraîneuse Bev Priestman – ont été suspendus pour un an.

« Le franc jeu, c’est probablement la première chose que j’ai apprise à l’école au sujet des Jeux olympiques, a déclaré le porte-parole du Comité international olympique Mark Adams lors de la conférence de presse d’ouverture du CIO, avant les sanctions de la FIFA. Ce sont les valeurs auxquelles nous adhérons. C’est la raison pour laquelle ces règlements sont en place. »

Le Comité olympique canadien et Canada Soccer ont contesté la déduction de six points de la FIFA. Une audience est prévue plus tard mardi devant le tribunal spécial du Tribunal arbitral du Sport à Paris.

Une décision doit être rendue avant que le Canada complète sa phase de groupes, mercredi soir, contre la Colombie à Nice.

Plusieurs questions restent en suspens au sujet du scandale qui a éclaboussé l’équipe canadienne, bien qu’aucune d’entre elles ne porte sur l’implication des joueuses elles-mêmes.

Il faudra du temps pour obtenir des réponses. Canada Soccer prévoit d’ailleurs déclencher une enquête indépendante, qui sera pilotée par une firme externe.

Entre-temps, le Canada (2-0-0) s’entraînera mardi au stade des Iscles. Si les représentantes de l’unifolié l’emportent contre la Colombie, alors elles recevraient trois points et accéderaient aux rondes éliminatoires du tournoi olympique.